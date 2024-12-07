HTŞ, Humus'un kent merkezine doğru ilerliyor

Suriye'de 27 Kasım’da bu yana saldırılarını sürdüren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar, Şam'a açılan stratejik noktadaki Humus kent merkezine doğru ilerliyor.

Anadolu Ajansı, HT'nin, Humus'ta Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçirdiğini, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdiğini ve kent merkezlerinin iç kısmına doğru ilerlediklerini aktardı.

Öte yandan diğer cihatçı muhalif gruplar da Humus'un dışında kalan, Ürdün sınırındaki Dera kentine dün (6 Aralık) operasyon başlatmıştı. AA'nın aktardığına göre; cihatçılar, Dera'nın il merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Dera'daki duruma ilişkin açıklama yaptı. Dera'da yaşanan farklı olaylarda iki çocuk ve bir kadının öldüğünü duyurdu. SOHR açıklamasında, bir oğlan ve bir kız çocuğun Eş Şeyh Saad köyünde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü, bir kadının ise Dera'nın kuzeyindeki Ghabaghib kasabasındaki çatışmalar sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

SOHR: Suriye ordusu, Humus’tan çekildi

Humus, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında Beşar Esad karşıtı büyük gösterilerin düzenlendiği kentlerden biriydi. Humus'un ele geçirilmesi, Esad'a desteğin güçlü olduğu ülkenin doğu kıyısı ile Şam arasındaki bağlantının kesilmesi anlamına geliyor. Muhalifler bu kenti "devrimin başkenti" olarak tanımlıyordu. Önemli ticaret ve askeri yolların üzerinde bulunan Humus’un çevresinden doğalgaz ve petrol boru hatları da geçiyor.

Diğer yandan 5 Aralık’ta CNN televizyonuna konuşan HTŞ lideri Ebu Muhammed Culani, “hedeflerinin Esad'ı devirmek ve yeni bir hükümet kurmak” olduğunu söyledi.

Culani, "bu hedefe ulaşmak için mevcut tüm araçları kullanma hakkına sahip olduklarını” belirtti.

İran ve Rusya'nın desteği ile Esad yönetiminin ayakta tutulduğunu ifade eden Culani, "Ancak gerçek şu ki, bu rejim öldü" dedi.

(RT)