HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak

Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş Şera) cihatçı gruplara “silahları teslim edin” çağrısının, anlaşmayla sonuçlandığı duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, HTŞ’nin Genel Komutanlığı, el-Culani’nin “devrimci fraksiyonların liderleriyle anlaşmaya vardığını, anlaşmanın tüm fraksiyonların feshedilmesi ve Savunma Bakanlığı’na entegre edilmesiyle sonuçlandığını” açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da “Esad rejimini deviren silahlı grupların komutanlarının Şera ile biraraya geldiği; toplantıda, Suriye’deki yeni yönetimin kendilerini feshetmeleri ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmeleri konusunda silahlı gruplarla anlaştığı” haberini geçti.

Şam'daki yeni yönetime ilişkin dün AA'ya bilgi veren Suriye’deki geçici yönetim kaynakları ise yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini ifade etmişti.

Mevcut görev dağılımına göre isimler şöyle:

Yönetimin lideri Muhammed el Culani,

Başbakan Muhammed el Beşir,

Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani​​​​​​​,

İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman,

Adalet Bakanı Şadi el-Veysi,

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer,

Sağlık Bakanı Mahir Şara,

Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed,

Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri,

Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim,

Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin,

Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız,

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz,

Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs.

(RT)