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Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 15:55
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HSK’ye yargıda rüşvet mektubunu yazan İsmail Uçar, Yargıtay’ın yeni üyesi oldu

Cemal Kaşıkçı suikastı ile ilgili başvuruyu reddeden Hasan Yılmaz ile Ankara Adliyesi’ne Kuran kursu açan Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı ile birlikte Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HSK’ye yargıda rüşvet mektubunu yazan İsmail Uçar, Yargıtay’ın yeni üyesi oldu
Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'a dört yeni üye atadı.

Buna göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

HSK'ye rüşvet mektubu, adliyeye Kuran kursu ce Cemal Kaşıkçı davaları

İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı iken Anadolu Adliyesi’nde bazı hakimlerin rüşvet aldığını; iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin HSK’ye mektup yazan bir isim.

Mektupta “Kimi yargı mensupları her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı. Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yargılama yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.

Uçar’ın, ayrıca adliyede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları veren hakimler olduğu da ifade etmişti.

Ahmet Akça ise Ankara Adliyesi’ne Kuran kursu açılmasıyla gündeme gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 22’de Ankara Adliyesi'nde Kuran kursu açılacağını açıklamış ve adliyede görevli hâkim ve savcılar ile çalışanlara bilgilendirme mesajı göndermişti.

Kuran kursunu açanlara yönelik suç duyurusu bir gün içinde karara bağlanmış ve takipsizlikle sonuçlanmıştı. HSK’ye yapılan şikayet de 1 sene bekletildikten sonra “şikâyetin işleme konulmaması kararıyla” sonuçlanmıştı.

Hasan Yılmaz da Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin cinayet davasını açan savcı. Ancak aynı zamanda davanın Suudi Arabistan’a devri kararının iptali için Hatice Cengiz’in yaptığı başvuruyu reddeden kişi.

(HA)

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