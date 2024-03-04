HSK, tanığa baskı yaptıkları iddia edilen savcıları incelemeyecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tahir Elçi cinayetinde, tanığa baskı yaptıkları ileri sürülerek şikayet edilen savcılar K. K. ve U. İ. hakkındaki iddiaları incelemeye değer bulmadı.

MA’nın haberine göre, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetini “kamerayla çektiği” iddiasıyla dosyaya tanık olarak dahil edilen Deniz Ateş, savcıların, “cinayetin örgüt tarafından işlendiğini söylemesi” konusunda kendisine baskı uyguladıklarını beyan etmişti.

“İfade ver seni bırakacağız” iddiası

Davanın 2 Temmuz 2021’de görülen duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Deniz Ateş, dosyada kendisi hakkında yer alan bilgilerin doğru olmadığını, cinayeti kameraya almadığını söyledi.

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Sur’da yakalanıp işkence gördüğünü anlatan Ateş şu beyanda bulundu:

“Tahir Elçi' cinayetini ya üzerinize alacaksınız ya da sizi öldüreceğiz diye tehdit edildim. Savcı da geldi oraya. Savcı bana dedi ki, her şeyi üstüne alacaksın. Tahir Elçi'nin öldürüldüğünü Mahsum’un üstüne atacaksın, ya da seni infaz edeceğiz dediler. Ben de korktum. Bana dediler ki, bu insanların üzerine ifade ver seni bırakacağız. Beni kandırdılar polis ve savcı. Onların oyununa geldim. Ben bu insanları tanımıyorum. Tahir Elçi'nin nerede öldüğünü bilmiyorum.”

Diyarbakır Barosu’na mektup

Ateş, bu ifadesinin ardından yaşadıklarına dair yazdığı mektubu Diyarbakır Barosu’na göndermişti.

Dava dosyasına da eklenen mektubunda Ateş, bir komutanla yanına gelen savcının, “Elçi cinayetinin Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır tarafından işlendiğini söylemesi” için kendisine baskı uygulayıp ölümle tehdit ettiklerini, istedikleri gibi ifade vermesi halinde ise serbest bırakılacağı sözü verdiklerini anlattı.

Ateş, mektubunda, gözaltında tutulduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne kadar gelen savcı K.K’nin kendisine “Korkma şerefim ve namusum üzerine seni bıraktıracağım. Bu olayları PKK’nin üzerine yıkmamıza yardımcı ol. Avukat gelirse bu konuşmalardan bahsetme. Senin de avukatın da başı ağrır, yoksa hiç kurtulamazsın” dediğini aktardı.

Ateş’in beyanları ve mektubu üzerine Diyarbakır Barosu, davanın avukatları ve Tahir Elçi Vakfı, her iki savcı hakkında HSK’ye “görevini kasten kötüye kullanma” suçundan şikâyette bulundu.

HSK şikâyetleri işleme almamaya hükmetti. Kararda, şikâyetin neden işleme alınmadığının gerekçesi belirtilmedi. Avukatlar HSK’nın bu kararına itiraz etti.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Tahir Elçi cinayeti davasının 10. duruşması 6 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da görülecek.

Ne olmuştu? Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında "PKK terör örgütü değildir" dedi. Bunun üstüne kanala 700 bin lira para cezası kesilirken, Tahir Elçi 20 Kasım günü Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı, yurtdışına çıkış yasağı kondu. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te ölümlerin, çatışmaların, sokağa çıkma yasaklarının son bulması için yaptıkları basın açıklaması sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü.

Tahir Elçi Kimdir?

(AS)