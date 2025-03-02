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Yayın Tarihi: 2 Mart 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Mart 2025 14:02
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HSK, Ayşe Barım’ı tahliye eden hakimi görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fatih Kapan'ı asliye cezadan tüketici mahkemesine atadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HSK, Ayşe Barım’ı tahliye eden hakimi görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan ID Danışmanlık şirketi sahibi, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim Fatih Kapan'ı görevden aldı.

Alican Uludağ’ın haberine göre HSK İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi olan Fatih Kapan'ı aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. Kapan hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.

Ne olmuştu?

Ayşe Barım'ın avukatlarının tutukluluğa itirazı Sulh Ceza Mahkemesinden döndü. Bunun üzerine avukatlar ret kararını bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi itiraz üzerine Barım'ın tahliyesine karar verildi. 

Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi hukuka uygun olmayan bir şekilde Ayşe Barım’ın tahliye kararını kaldırarak yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Ayşe Barım’ı tahliye eden mahkemeye HSK soruşturması
Ayşe Barım’ı tahliye eden mahkemeye HSK soruşturması
18 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım
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