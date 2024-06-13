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HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 23:42
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 01:10
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4 BİN 9 HAKİM VE SAVCI ETKİLENDİ

HSK atamalarında MHP'nin parmak izleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 4 bin 9 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Dikkat çeken atamalar arasında Sinan Ateş soruşturmasını savsaklamadığı için görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Durdu Özer'in Ankara İstinaf Savcılığına atanması da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HSK atamalarında MHP'nin parmak izleri
HSK üyeleri geçtiğimiz bayramlaşmada/HSK

HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'ni açıkladı. Adli yargıda 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı.

HSK ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sıradan "hayırlı olsun" açıklamalarının gerisinde HSK kararnamesiyle, bir bölümü "ülkücü" gelenekten gelmelerine karşın MHP'yle anlaşmazlık yaşayan savcı ve hakimlerin etkin konumlardan uzaklaştırıldığı bir yargı içi çatışma manzarasının yattığı görülüyor. 

Sinan Ateş dosyasını
savsaklamayan "ülkücüler"

Artı Gerçek'in haberine göre, kararnameyle Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın asli sorumlulara doğru ilerlemesi üzerine MHP'nin müdahalesiyle görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) Cumhuriyet Savcılığına atandı. Bu atamayla kendisi de "ülkücü" geçmişten gelen Durdu Özer'in Sinan Ateş soruşturmasına herhangi bir şekilde müdahil olmasının yolu kapatılmış oldu. 

Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya bilirkişi raporunu kazandıran kişi olarak biliniyordu. Özer ile birlikte Ankara Adliyesinde Sinan Ateş dosyası üzerinde çalışan Cumhuriyet Savcılarından Durmuş Ali Kaya da Çınar Savcılığına atandı.

"Cephanelik" İzmir'den Karşıyaka'ya 

İzmir Adliyesindeki cephaneliği tepkilere neden olan hakim Oktay Tabur'un İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından aşağıdaki bir göreve, Karşıyaka Hakimliğine gönderilmesi de dikkat çeken atamalar arasında.

Türkeş'in memleketinde CHP kazanınca... 

MHP'nin 31 Mart seçimlerini tekrarlatmasına rağmen CHP adayı Deniz Yağan'a kaybettiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın görev yerinin değitirilmesi de göze çarpan bir başka atama. Kaya, MHP'nin 31 Mart seçimlerini partinin kurucusu Alparslan Türkeş’in memleketi Pınarbaşı'da yitirmesi nedeniyle MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un küfürlü saldırısına hedef olmuştu. 

Ramazan Kaya Bozüyük hakimliğine atandı. 

(AEK)

adalet Yargı YSK MHP Yüksek yargıda kriz
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