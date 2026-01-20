TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 20.01.2026 08:20 20 Çile 2026 08:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.01.2026 08:27 20 Çile 2026 08:27
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HSD: “Îro roja rûmetê ye”

“Em bang li hemû ciwanên me, keç û xortên me yên li Rojava, Bakur, Başûr û Rojhilatê Kurdistanê û her weha yên li Ewropayê dikin ku bibin yek, sînorên dagirkeran rakin û werin tevlî berxwedanê bibin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Fotograf: Kobanî / ANF

Fermandariya Giştî ya Hêzên Sûriyeyê yên Demokratîk (HSD) derbarê êrişên dawî de daxuyaniyeke tund belav kir.

HSDyê ragihand ku ji 6ê Kanûna Paşîn a îsal ve gelê herêmê rasterast rastî êrişên "hov û barbar" tê û wan biryara berxwedanê daye.

HSDê di daxuyaniya xwe de weha gotiye:

Îro roja berpirsyariya dîrokî ye

“Ji 6'ê Çileyê ve herêmên me û gelê me rasterast rastî êrişên hov û barbaran tê. Li dijî van êrişan, şervanên me bi cesaret û fedakariyeke mezin şer dikin û bi awayekî birûmet şerê xwe dewam dikin. Dewleta Tirk û çeteyên wê yên bi zihniyeta DAIŞ'ê, êrişên xwe li ser gelê me zêde dikin, bi xeyala ku dikarin îradeya me bişikînin û berxwedana me têk bibin.

Em bi biryar û îradeyeke mezin dibêjin ku çawa hevalên me di sala 2014'an de li Kobanê berxwedana dîrokî kirin û Kobanê kirin goristan ji DAIŞ'ê ya ku ji aliyê dewleta Tirk ve hate destekkirin re, îro jî bi heman îradeyê diyar dikin ku em ê bajarên xwe ji Dêrikê heta Hesekê û Kobanê biguherînin goristan ji bo xwediyên zihniyeta DAIŞ'ê yên nû, yên ku ji aliyê dewleta Tirk ve tên birêvebirin.

Li ser vî esasî, em bang li hemû ciwanên me, keç û xortên me ên Rojava, Bakur, Başûr û Rojhilatê Kurdistanê, û her wiha li Ewropayê dikin, ku bi hev re bibin yek û sînorên dagirkeran rakin û werin tev li berxwedanê bibin.

Îro roja rûmetê ye.

Îro roja berpirsyariya dîrokî ye.

Îro em careke din nîşan didin ku îradeya gelan ji her cure êrîş û dagirkeriyê bihêztir e.”

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Artêşa Sûriyeyê htş DAİŞ Rojava HSD
