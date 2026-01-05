TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 05.01.2026 11:28
 Nûkirina Dawî: 05.01.2026 11:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

HSD: Civînên entegrasyonê yên bi Şamê re dê bidomin

“Her du aliyan li hev kir ku di qonaxa bê de jî civînan bidomînin, da ku nîqaşan temam bikin û vê mijarê bi awayekî rêxistinkirî bişopînin, heta ku encamekê bi dest bixin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
HSD: Civînên entegrasyonê yên bi Şamê re dê bidomin

Navenda Ragihandina Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD), têkildraî hevdîtina Fermandarê Giştî yê HSD’ê Mazlum Ebdî û endamên Fermandariya Giştî Sozdar Dêrik û Sîpan Hemo ya li Şamê bi rayedarên hikûmeta veguhêz re daxuyaniyeke nivîskî da.

Di civînê de biryar hatiye dayîn ku ji bo entegrasyona hêzên leşkerî diyalog bê navber berdewam bike.

Di daxuyaniyê de wiha hate gotin: “Îro sibehê, di çarçoveya diyalogeke fermî de, fermandarên HSD’ê bi rayedarên hikûmeta Şamê re civiyan û dosyaya entegrasyona hêzên leşkerî nîqaş kir. Her du aliyan li hev kir ku di qonaxa pêş de jî civînan bidomînin da ku nîqaşan temam bikin û heta encamekî bi dest dixin jî vê mijarê bi awayekî rêxistinkirî bişopînin.”  

Her weha yek ji fermandarê hevpeymaniya dijî DAIŞê Kevin J. Lambert jî di civîna ku duh li Şamê pêk hat de amade bû.

(AB/AY)

