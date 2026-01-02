TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.01.2026 09:45 2 Çile 2026 09:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.01.2026 09:49 2 Çile 2026 09:49
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HSD: Çêkerê bombeyan ê DAIŞê li Reqayê hate girtin

Çêkere bombeyan ê DAIŞê Xelef Hisên Îbrahîm li xwe mikur hat ku wî teqemeniyên bi destçêkirî (EYP) çêkirine û li dijî hêzên HSD û hevpeymaniyê bi cih kirine û her wiha wî teqemenî li hucreyên din ên DAIŞê belav kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
HSD: Çêkerê bombeyan ê DAIŞê li Reqayê hate girtin

Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) aşkere ku wan û Koalîsyona Navneteweyî ya bi pêşengiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) operasyoneke hevpar kiriye û gelek endamên DAIŞê girtine.

HSDyê di daxuyaniya xwe de da zanîn ku hêzên wan bi hemahengiya hêzên Koalîsyonê li gundê Meşlebê yê nêzîkî Reqayê operasyoneke ewlehiyê ya serkeftî li dijî şaneyeke DAIŞê kiriye.

Çêkerê teqemeniyan hat girtin

Di encama operasyonê de endamê yekîneya çêkirina bombeyan a DAIŞê Xelef Hisên Îbrahîm hat girtin.

Li gorî daxuyaniyê, Îbrahîm li xwe mikur hat ku wî teqemeniyên bi destçêkirî (EYP) çêkirine û li dijî hêzên HSD û hevpeymaniyê bi cih kirine û her wiha wî teqemenî li hucreyên din ên DAIŞê belav kiriye.

Hêzên HSDyê di operasyonê de dest danî ser gelek çek, cebilxane, alavên pêwendiyê û belgeyên şexsî.

Operasyonên li dijî DAIŞê

Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) roja Sêşemê ragihandibû ku wan bi hevparên xwe yên herêmî re li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê rêzeoperasyon kirine.

CENTCOMê diyar kiribû ku di operasyonên 9 rojan de herî kêm 7 gumanbarên DAIŞê hatine kuştin û gelek kes jî hatine girtin.

HSDyê roja Çarşemê di daxuyaniya xwe ya dawiya salê de ragihandibû ku wan sala 2025an li dijî şaneyên DAIŞê 163 operasyonên ewlehî û leşkerî kirine.

Di encama operasyonan de bi dehan çekdar hatine girtin an jî kuştin ku 3 ji wan serkirdeyên payebilind bûne.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
HSD DAİŞ Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê