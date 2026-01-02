HSD: Çêkerê bombeyan ê DAIŞê li Reqayê hate girtin

Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) aşkere ku wan û Koalîsyona Navneteweyî ya bi pêşengiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) operasyoneke hevpar kiriye û gelek endamên DAIŞê girtine.
HSDyê di daxuyaniya xwe de da zanîn ku hêzên wan bi hemahengiya hêzên Koalîsyonê li gundê Meşlebê yê nêzîkî Reqayê operasyoneke ewlehiyê ya serkeftî li dijî şaneyeke DAIŞê kiriye.
Çêkerê teqemeniyan hat girtin
Di encama operasyonê de endamê yekîneya çêkirina bombeyan a DAIŞê Xelef Hisên Îbrahîm hat girtin.
Li gorî daxuyaniyê, Îbrahîm li xwe mikur hat ku wî teqemeniyên bi destçêkirî (EYP) çêkirine û li dijî hêzên HSD û hevpeymaniyê bi cih kirine û her wiha wî teqemenî li hucreyên din ên DAIŞê belav kiriye.
Hêzên HSDyê di operasyonê de dest danî ser gelek çek, cebilxane, alavên pêwendiyê û belgeyên şexsî.
Operasyonên li dijî DAIŞê
Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) roja Sêşemê ragihandibû ku wan bi hevparên xwe yên herêmî re li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê rêzeoperasyon kirine.
CENTCOMê diyar kiribû ku di operasyonên 9 rojan de herî kêm 7 gumanbarên DAIŞê hatine kuştin û gelek kes jî hatine girtin.
HSDyê roja Çarşemê di daxuyaniya xwe ya dawiya salê de ragihandibû ku wan sala 2025an li dijî şaneyên DAIŞê 163 operasyonên ewlehî û leşkerî kirine.
Di encama operasyonan de bi dehan çekdar hatine girtin an jî kuştin ku 3 ji wan serkirdeyên payebilind bûne.
