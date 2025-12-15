TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 15.12.2025 14:55 15 Kanûn 2025 14:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.12.2025 15:00 15 Kanûn 2025 15:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HRW û YE: Divê Nêrgiz Mihemedî û aktivîstên din demildest serbest bibin

HRW û YEyê daxuyanî dan û ji Îranê xwest ku Nêrgiz Mihemedî û çalakvanên din ên mafên mirovan serbest bên berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
HRW û YE: Divê Nêrgiz Mihemedî û aktivîstên din demildest serbest bibin

Rêxistina Çavdêriyê a Mafên Mirovan(HRW) derbarê desteserkirina çalakvanên mafên mirovan li Îranê de daxuyaniyek nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku desteserkirin binpêkirineke eşkere ya azadiya ramanê û mafê civînên aştiyane ye.

Her weha HRWê di daxuyaniyê de diyar kir ku mafparêz jî di nav de Nêrgiz Mihemedî, Sepîde Goliyan, Buran Nazimî, Haştî Amîrî, Elî Motelibzadeh û Elî Edînezadeh, tenê ji ber çalakiyên xwe yên aştiyane bûne hedef û divê rayedarên Îranê demildest û bê şert û merc hemû dawî li desteserkirinan bîne.

Yekitiya Ewropayê(YE) jî daxwaz ji Îranê kir ku  Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî ku berî du rojan li gel heft çalakvanên din li bajarê Meşhedê ji aliyê hêzên Îranê ve hatibû desteserkirin berdin.

Komîteya Nobelî: Em ji ber rewşa Nergîs Mûhammediyê biendîşe ne
Komîteya Nobelî: Em ji ber rewşa Nergîs Mûhammediyê biendîşe ne
7 Mijdar 2023

Li gor nûçeya Ajansa Welat ku ji AFPê wergirtiye, Yekitiya Ewropayê daxwaz ji Îranê kiriye ku Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî bê berdan.

Têkildarî mijarê Berdevkê Dîplomatîk yê Yekitiya Ewropayê Enwer Elenûnî ji ajansê re diyarkiriye ku Yekitiya Ewropayê daxwazê ji desthilata Îranê dike ku Nêrgiz Mihemedî azad bike û rewşa wê ya tendirustî li berçavan bigire.

Roja 12ê Kanûnê li bajarê Meşhedê di dema merasîma bîranîna Xosro Elî Kurdî de Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî, çalakvan Sepîdeh Qoliyan, Buran Nazimî û 5 çalakvanên din hatibûn desteserkirin.

Xelata Aştiyê ya Nobelî dane Nêrgis Mûhammediya Îranî
Xelata Aştiyê ya Nobelî dane Nêrgis Mûhammediya Îranî
6 Cotmeh 2023

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
nergis muhammedi Îran Rejîma Îranê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê