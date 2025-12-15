HRW û YE: Divê Nêrgiz Mihemedî û aktivîstên din demildest serbest bibin

Rêxistina Çavdêriyê a Mafên Mirovan(HRW) derbarê desteserkirina çalakvanên mafên mirovan li Îranê de daxuyaniyek nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku desteserkirin binpêkirineke eşkere ya azadiya ramanê û mafê civînên aştiyane ye.
Her weha HRWê di daxuyaniyê de diyar kir ku mafparêz jî di nav de Nêrgiz Mihemedî, Sepîde Goliyan, Buran Nazimî, Haştî Amîrî, Elî Motelibzadeh û Elî Edînezadeh, tenê ji ber çalakiyên xwe yên aştiyane bûne hedef û divê rayedarên Îranê demildest û bê şert û merc hemû dawî li desteserkirinan bîne.
Yekitiya Ewropayê(YE) jî daxwaz ji Îranê kir ku Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî ku berî du rojan li gel heft çalakvanên din li bajarê Meşhedê ji aliyê hêzên Îranê ve hatibû desteserkirin berdin.
Li gor nûçeya Ajansa Welat ku ji AFPê wergirtiye, Yekitiya Ewropayê daxwaz ji Îranê kiriye ku Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî bê berdan.
Têkildarî mijarê Berdevkê Dîplomatîk yê Yekitiya Ewropayê Enwer Elenûnî ji ajansê re diyarkiriye ku Yekitiya Ewropayê daxwazê ji desthilata Îranê dike ku Nêrgiz Mihemedî azad bike û rewşa wê ya tendirustî li berçavan bigire.
Roja 12ê Kanûnê li bajarê Meşhedê di dema merasîma bîranîna Xosro Elî Kurdî de Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî, çalakvan Sepîdeh Qoliyan, Buran Nazimî û 5 çalakvanên din hatibûn desteserkirin.
(AY)