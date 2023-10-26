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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 14:48
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 15:20
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HRW: Türkiye'nin Rojava'ya saldırıları insani krizi derinleştiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin 5-10 Ekim tarihleri arasında Rojava'ya düzenlediği saldırıların kritik altyapıya zarar verdiğini ve milyonlarca insanın su ve elektrik kesintilerine maruz kalmasına neden olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/hrw-turkiye-rojava-daki-sivil-altyapiyi-bombalamaktan-acilen-vazgecmelidir.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin (Rojava) kontrolü altındaki bölgelere yönelik 5-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin rapor yayınladı.

HRW’nin internet sitesinde yayınlanan "Türk Saldırıları Su ve Elektriği Kesiyor: Saldırılar Milyonlarca Kişi İçin Devam Eden İnsani Krizi Derinleştiriyor" başlıklı raporda, Türkiye’nin saldırıları ve sonuçlarına yer verildi.

"Türkiye altyapıyı bombalamaktan acilen vazgeçmelidir"

Raporda, "Halihazırda ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olan bölge halkı, şimdi de artan bombardımanın yükünü taşımakta ve temel su kaynaklarına ulaşma mücadelelerini daha da kötüleştirmektedir" ifadeleri yer aldı.

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"Türkiye, elektrik ve su istasyonları da dâhil olmak üzere bölge sakinlerinin hakları ve refahı için gerekli olan kritik altyapıyı hedef almaktan acilen vazgeçmelidir."

HRW Ortadoğu Direktör Yardımcısı Adam Coogle, "Türkiye, elektrik ve su istasyonları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki kritik altyapıyı hedef alarak, askeri eylemlerinin bölgede zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirmemesini sağlama sorumluluğunu yerine getirmedi" dedi.

Saldırılar 4,3 milyon kişiyi etkiledi

Raporda, "Özerk yönetime göre, 5-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen saldırıların altyapıya verdiği zarar, Suriye'nin kuzeydoğusunda tahminen 4,3 milyon kişiyi etkiledi ve en az 18 su pompalama istasyonu ile 11 elektrik santrali çalışamaz hale geldi" denildi.

"Savaş hukuku uyarınca, Türkiye ve silahlı çatışmanın diğer tarafları, su dağıtımı ve sanitasyon da dahil olmak üzere sivil nüfusun hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelere saldırmamalı, bunları yok etmemeli, ortadan kaldırmamalı veya kullanılamaz hale getirmemelidir."

Türkiye daha önce de sivil altyapıya saldırmıştı

Türkiye'nin Ekim ayındaki saldırılarından önce BM, ülkedeki su arıtma tesislerinin üçte ikisinin, pompa istasyonlarının yarısının ve su kulelerinin üçte birinin 2011'den bu yana çatışmalarda zarar gördüğünü, bunun da kuraklık ve enerji sıkıntısına ek olarak Suriye genelinde ciddi bir su krizine yol açtığını tespit etmişti.

Ekim 2023 saldırıları aynı zamanda Türkiye'nin sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığı ilk saldırı değil. Kasım 2022'deki hava saldırıları da yoğun nüfuslu bölgelere ve kritik altyapıya zarar vermişti.

(NT)

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