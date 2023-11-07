HRW: İsrail’e ve Filistinli silahlı gruplara silah sevkiyatı durdurulsun

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yazılı açıklamasında, İsrail'in müttefikleri ile Filistinli silahlı grupları destekleyenlerin, İsrail ve Gazze'de savaşan taraflara sevk ettikleri silahların ciddi insan hakları ihlallerinde kullanılması tehlikesini göz önüne alarak, silah sevkiyatını durdurmaları gerektiğini belirtti:

“Hukuka aykırı saldırılara bilerek ve önemli ölçüde katkıda bulunacak silahlar sağlamak, bunları sağlayanları savaş suçlarına ortak edebilir.

İsrail güçleri Filistinli sivillere karşı savaş suçu sayılabilecek yaygın ve ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmaya ve cezasız kalmaya devam ettiği sürece, İsrail'in başlıca müttefikleri olan ABD, İngiltere, Kanada ile Almanya’nın İsrail'e yapılan askeri yardımları ve silah satışını durdurmaları gerekiyor.

Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli silahlı örgütler İsrailli sivillere karşı savaş suçu sayılabilecek saldırılarda bulundukları sürece de İran ve diğer devletlerin, bu örgütlere silah sağlamayı durdurması gerekiyor.”

Barış Akademisyenleri: "İsrail'e dur de"

“Siviller, cezalandırılıyor ve öldürülüyor”

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hak savunuculuğundan sorumlu yetkilisi Bruno Stagno “Siviller, İsrail ve Filistin'in modern tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte cezalandırılıyor ve öldürülüyor,” diye konuştu.

Stagno “ABD, İran ve diğer devletler, insan haklarını ihlal ettiği bilinen faillere askeri yardım sağlamaya devam ettikleri takdirde, bu ciddi ihlallerin suç ortağı olma riskiyle karşı karşıya kalacaklardır” dedi.

“Gazze'deki sivillere su, elektrik ve yiyecek verilmedi” HRW, Gazze’deki durumla ilgili şu bilgileri verdi: “Yerel yetkililere göre 7 Ekim'den bu yana 1400 İsrailli ve 10 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu sivillerdi. Son çatışmalarda İsrail güçleri Gazze'deki sivillere su, elektrik ve yiyecek vermeyerek onları topluca cezalandırdılar ve yardım malzemelerinin Gazze’ye girişini kasten engellediler. İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ BİRİNCİ AYI Gazze'de sivil ölümler 10 bini geçti İsrail güçleri yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkili patlayıcı silahlar da kullanıyor; bu silahlar bina gruplarının tamamını ve mahallelerin büyük bölümünü enkaza çevirebildiklerinden, ayrım gözetmeyen saldırılara ilişkin ciddi bir endişe doğuruyorlar. Ayrıca insan bedenini yakan ve insanların ömür boyu acı çekmesine neden olabilen yangın çıkarıcı bir madde olan beyaz fosforu, Gazze ve Lübnan'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ayırım gözetmeden kullandılar. İsrail güçleri tarafından Lübnan sınırı ile Gazze’yi çevreleyen tel örgülerin yakınında kullanılan M825 serisi beyaz fosforlu 155 mm top mermilerinin ABD Savunma Bakanlığı'na ait kimlik kodlarını taşıdığını gösteren fotoğraflar da Uluslararası Af Örgütü tarafından doğrulandı. “Gazzelilerin yüzde 70’i evlerini terk etmek zorunda kaldı” İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir milyondan fazla kişiye, kuzeyde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle, Gazze'nin güneyine tahliye olmalarını emretti; oysa ne gidilecek güvenli bir yer var, ne de Gazze Şeridi`nde herhangi bir yere ulaşmanın güvenli bir yolu bulunuyor. Yakında bir saldırı yapılacağına ilişkin somut ve belirli uyarılardan ziyade genel uyarılarla yetinilmesi, Gazze'nin kuzeyindeki her yerin askeri saldırıya maruz kalabileceğini düşündürüyor. Bu emir kitlesel olarak zorla yerinden edilme riskini de beraberinde getiriyor ki bu bir savaş suçudur. İsrail ayrıca sınır kapılarını da kaçmak isteyenlere kapattı. Hamas ve Filistinli diğer silahlı gruplar kasıtlı olarak sivilleri öldürdüler, sivil rehineler aldılar ki bunları halen tutuyorlar ve İsrail’deki yerleşim yerlerine binlerce roket fırlattılar — ki bunların hepsi savaş suçudur. Şu anda yaşanmakta olan ihlaller, İsrail güçlerinin Gazze'ye düzenlediği hukuksuz hava saldırıları, Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'deki sivil halka ayrım gözetmeksizin roket atılması ve İsrail tarafından apartheid ve baskı gibi insanlık suçlarının cezasızlıkla işlenmesi gibi yıllardır süregelen sistematik hak ihlallerinin üzerine geldi.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)