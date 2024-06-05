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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 16:12
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 16:13
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HRW: İsrail, Lübnan’da 17 bölgede beyaz fosfor kullandı

Lübnan'daki insan hakları ihlallerini inceleyen HRW yetkilisi Kaiss, "İsrail'in nüfusu kalabalık bölgelerde havada patlayan beyaz fosfor mühimmatı kullanması sivillere zarar veriyor ve evlerinden edilmelerine sebep oluyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HRW: İsrail, Lübnan’da 17 bölgede beyaz fosfor kullandı
Fotoğraf: AA

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını açıkladı.

HRW'nin internet sitesinde yayımlanan rapor ve açıklamada, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfora başvurmasının, sivillerin hayatını tehlikeye attığı ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğu ifade edildi.

Yerleşim alanında da kullanıldı

Lübnan'ın güneyinden 47 farklı görüntüyü inceleyen ve 8 Lübnan vatandaşıyla röportaj yapan HRW, İsrail'in kullandığı fosfor mühimmatının Lübnan'ın sınır bölgesinde 5'i nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanları olmak üzere, en az 17 bölge üzerinde patlatıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

HRW raporunda, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor kullanmasının, yakıcı malzeme içeren silahlar hakkında daha sıkı yasalar getirilmesinin gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

173 kişi beyaz fosfordan yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verilen raporda, Ekim 2023'ten bu yana beyaz fosfor kullanımından 173 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu bölgelerden biri olan Bustane'nin ismi paylaşılmayan Belediye Başkanı, bölgedeki 2 kişinin 15 Ekim 2023'te kullanılan beyaz fosfor mühimmatının ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

2 sivilin de olay esnasında evlerinde olduğunu belirten Belediye Başkanı, birinin yerel yönetimde görevli, diğerinin ise bir çiftçi olduğunu açıkladı.

“Sivillerin evlerinden edilmesine sebep oluyor”

HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü'nde araştırmacı olarak çalışan ve Lübnan'daki insan hakları ihlallerini inceleyen Ramzi Kaiss, "İsrail'in nüfusu kalabalık bölgelerde havada patlayan beyaz fosfor mühimmatı kullanması sivillere zarar veriyor ve sivillerin evlerinden edilmesine sebep oluyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı lübnan beyaz fosfor bombası İsrail
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