ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 09:25
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 09:26
1 dk Okuma

HRW: Gazze’de 600 bin insan temiz sudan yoksun

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/hrw-gazzede-600-bin-insan-temiz-sudan-yoksun.jpg
Fotoğraf: AA

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını açıkladı.

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını açıklayan HRW, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığını ifade etti.

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız
Bugün 10:40
/haber/kolombiya-filistin-de-buyukelcilik-acacagiz-286661
ilgili haberler
Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız
Bugün 10:40
/haber/kolombiya-filistin-de-buyukelcilik-acacagiz-286661
Sayfa Başına Git