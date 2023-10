HRW: Gazze kuşatması açıkça savaş suçu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail dün gece de Gazze’yi uçaklarla bombaladı.

İsrail'in Gazze saldırılarında 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra’nın açıklamaları yayınlandı. Kudra, kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

35 bin Filistinli hastaneye sığındı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

Reuters kameramanı öldürüldü

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü. Yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA) da Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti. İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim tamamen koptu.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

“Savaş suçu”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ortadoğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını " savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Bechemsi, AA'ya yaptığı açıklamada, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık" dedi.

Ürdün de İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze Şeridi'nden gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

AB Komisyonundan İsrail’e destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve “Arkadaşlarımız saldırı altında olduğunda onların yanındayız” diye yazdı, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasını istedi.

We are friends of Israel.



When friends are under attack, we stand by them.



Israel has the right and duty to respond to Hamas’ act of war.



We call for the immediate release of all hostages taken by Hamas.@Isaac_Herzog @EP_President pic.twitter.com/flJ5wSGy1H