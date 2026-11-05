ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 05.11.2026 10:46 5 Kasım 2026 10:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.11.2026 11:03 5 Kasım 2026 11:03
Okuma Okuma:  4 dakika

HRW'den COP31 öncesi Türkiye'ye çağrı: Baskılar son bulmalı

Human Rights Watch, Antalya'daki COP31 öncesinde Türkiye'ye ifade ve protesto özgürlüğünü güvence altına alma, hükümetlere ise iklim göçmenlerini koruma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HRW'den COP31 öncesi Türkiye'ye çağrı: Baskılar son bulmalı
COP31 öncesinde iklim göçmenlerinin ve çevre savunucularının korunmasını istedi. (Fotoğraf: İlhan Karakurt)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 31. İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde hükümetlere çağrıda bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Başa: İstanbul'un suyu bugün yeterli, yarın için risk büyüyor
İSKİ Genel Müdürü Başa: İstanbul'un suyu bugün yeterli, yarın için risk büyüyor
28 Ekim 2026

Örgüt, 4 Kasım'da yayımladığı açıklamada, iklim krizi nedeniyle yerlerinden edilen toplulukların haklarının korunmasını, iklim finansmanının artırılmasını ve sivil toplum örgütlerinin konferansa özgürce katılabilmesini istedi.

Türkiye ile Avustralya'nın ortak başkanlığında düzenlenecek konferans öncesinde Türkiye'deki ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerine yönelik kısıtlamalara dikkat çeken HRW, çevre savunucularının ve gazetecilerin güvenli katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

"İklim kriziyle birlikte İstanbul'da sel riski büyüyor"
"İklim kriziyle birlikte İstanbul'da sel riski büyüyor"
21 Ekim 2026

“İklim krizinden etkilenenler dışlanıyor”

HRW'nin açıklamasına göre, dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar insan iklim değişikliğinin etkilerine yoğun biçimde maruz kalan bölgelerde yaşıyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) değerlendirmelerine işaret eden HRW, sera gazı emisyonları hızla azaltılsa bile sıcaklık artışının bir süre daha devam edeceğini hatırlattı.

Deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava olayları ve kıyı erozyonu nedeniyle çok sayıda topluluğun yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını belirten HRW, iklim değişikliğinin özellikle yerli halkları orantısız biçimde etkilediğini vurguladı.

HRW Çevre Direktör Yardımcısı Maria Laura Canineu, iklim krizinin etkileri nedeniyle toplulukların yerlerinden edildiğini ancak bu toplulukların geleceklerini belirleyen kararlara yeterince katılamadığını söyledi.

Canineu, Antalya'daki müzakerelerde iklim krizinden doğrudan etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı
COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı
3 Kasım 2026

Yerinden edilen topluluklara finansman çağrısı

HRW, Panama, Senegal, Filipinler ve Solomon Adaları'nda bazı toplulukların yükselen deniz seviyesi ve diğer iklim etkileri nedeniyle planlı biçimde daha güvenli bölgelere taşındığını hatırlattı.

Ancak örgüte göre, yerinden edilen toplulukların haklarını koruyan ulusal politikalara sahip ülke sayısı sınırlı. Uluslararası iklim finansmanı da bu topluluklara çoğu zaman doğrudan ulaşmıyor.

HRW, hükümetlerden ve uluslararası finans kuruluşlarından iklim değişikliğine uyum için ayrılan kaynakların artırılmasını istedi.

Örgüt, yer değiştirme kararlarının son çare olarak değerlendirilmesi, toplulukların özgür ve bilgilendirilmiş rızalarının alınması, barınma, sağlık, eğitim, gıda ve geçim kaynaklarına erişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, yerli halkların kendi geleceklerine ilişkin kararlara katılımının ve kültürel haklarının korunmasının önemine de dikkat çekildi.

“Türkiye çevre savunucularını hedef aldı”

HRW, Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin, gazetecilerin ve çevre savunucularının karşı karşıya kaldığı yargısal ve idari baskıların, bağımsız sivil toplumun konferansa güvenli katılımı konusunda kaygı yarattığını belirtti.

HRW Avrupa ve Orta Asya Araştırma Görevlisi Deniz Bayram, Türkiye'de çevresel zararlara karşı mücadele eden yurttaşların hedef alındığını söyledi.

Bayram, “Çevrenin korunması gereğini görmezden gelen Türkiye hükümeti, yaşadıkları yerlerde çevreye verilen zarara karşı seslerini yükselten yöre halkından insanları hedef aldı” dedi.

COP31'e katılacak devletlere çağrıda bulunan Bayram, Türkiye'deki çevre savunucularına yönelik baskılara karşı çıkılmasını ve sivil toplumun iklim müzakerelerine katılımının güvence altına alınmasını istedi.

“Sivil toplumun katılımı güvence altına alınmalı”

HRW, önceki BM iklim konferanslarında sivil toplum temsilcilerinin kayıt engelleri, gözetim ve gözaltılarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Örgüt, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme uyarınca, konferans alanının içinde ve dışında ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurguladı.

HRW, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası ve konferansa katılacak hükümetlerden, Türkiye makamlarına bu hakların güvence altına alınması için açık çağrıda bulunmalarını istedi.

Türkiye ve Avustralya'nın politikalarına eleştiri

HRW, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin yeni petrol, doğal gaz ve kömür projeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Buna karşın Türkiye ve Avustralya'nın COP31 ortak başkanlığı kapsamında ülkelere fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapmadığına dikkat çekti.

Türkiye'de çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararlarının mahkemeler tarafından iptal edilmesine rağmen kömürlü termik santral genişletme planlarının sürdürüldüğünü belirten HRW, Avustralya'nın da kömür projelerini genişletmeye devam ettiğini ifade etti.

HRW, kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sağlığı açısından ciddi riskler yarattığını vurguladı.

COP31'de yerinden edilme gündeme gelecek

HRW, COP31 kapsamında iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmek zorunda kalan toplulukların deneyimlerini anlatan “Solwata” adlı 25 dakikalık karma gerçeklik belgeselini de sunacak.

Oyuncu ve insan hakları savunucusu Mark Ruffalo'nun anlatıcılığını ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği belgesel, Solomon Adaları'ndaki Walande topluluğunun yaşadıklarını konu alıyor.

Yükselen deniz seviyesi ve kıyı erozyonu nedeniyle yaşadıkları adayı terk etmeyi planlamak zorunda kalan topluluğun hikâyesi, iklim krizinin barınma ve yaşam hakkı üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP), ülkelerin sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve iklim finansmanı konularında müzakereler yürüttüğü yıllık toplantı.

Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 2 derecenin oldukça altında tutmayı ve 1,5 dereceyle sınırlandırmak için çaba göstermeyi kabul etti.

Ancak iklim değişikliğinin etkileri, özellikle düşük gelirli ülkelerde ve kıyı bölgelerinde yaşayan topluluklar için yerinden edilme, geçim kaynaklarının kaybı ve temel hizmetlere erişim sorunlarını ağırlaştırıyor.

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31, Türkiye ile Avustralya'nın ortak başkanlığında gerçekleştirilecek.

HRW, konferans öncesinde yayımladığı açıklamayla hem iklim krizinden etkilenen toplulukların haklarının korunmasını hem de Türkiye'deki sivil toplumun müzakerelere özgürce katılabilmesini gündeme taşıdı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi COP31 HRW baskı Gözaltı
ilgili haberler
COP31 ve İklim Adaleti
27 Ekim 2026
/dosya/cop31-ve-iklim-adaleti-324828
COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı
3 Kasım 2026
/haber/cop31e-gunler-kala-antalyada-ev-baskinlari-3-gozalti-325050
HALKLARIN İKLİM ZİRVESİ
COP31 için “yeşil aklama” itirazı: Sinpaş’a karşı uluslararası kampanya başlatılacak
19 Ekim 2026
/haber/cop31-icin-yesil-aklama-itirazi-sinpasa-karsi-uluslararasi-kampanya-baslatilacak-324581
AB'nin 2026 Türkiye Raporu: Gerileme sürüyor
Bugün 12:07
/haber/ab-nin-2026-turkiye-raporu-gerileme-suruyor-325114
İklim, güvenlik ve finans kıskacı: COP31 yeni bir dönemi başlatabilir mi?
26 Ekim 2026
/haber/iklim-guvenlik-ve-finans-kiskaci-cop31-yeni-bir-donemi-baslatabilir-mi-324811
COP31’e çağrı: “İklim adaleti için mor, yeşil, kamucu dönüşüm istiyoruz”
30 Ekim 2026
/haber/cop31e-cagri-iklim-adaleti-icin-mor-yesil-kamucu-donusum-istiyoruz-324931
Sinpaş COP31’de 'iklim destekçisi' oldu: Çevre savunucularından tepki
14 Ekim 2026
/haber/sinpas-cop31de-iklim-destekcisi-oldu-cevre-savunucularindan-tepki-324405
Hortum, sel, aşırı sıcak: COP31'e doğru Türkiye’de konteynerde barınmak
3 Kasım 2026
/haber/hortum-sel-asiri-sicak-cop31-e-dogru-turkiyede-konteynerde-barinmak-325037
Gençler COP31 Başkanlığı’na seslendi: "Geleceğimizi ertelemeyin!"
21 Ekim 2026
/haber/gencler-cop31-baskanligina-seslendi-gelecegimizi-ertelemeyin-324678
COP31 öncesi su krizi: Mesele yalnızca iklim değil, eşitsizlik
24 Ekim 2026
/yazi/cop31-oncesi-su-krizi-mesele-yalnizca-iklim-degil-esitsizlik-324740
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
COP31 ve İklim Adaleti
27 Ekim 2026
/dosya/cop31-ve-iklim-adaleti-324828
COP31’e günler kala Antalya’da ev baskınları: 3 gözaltı
3 Kasım 2026
/haber/cop31e-gunler-kala-antalyada-ev-baskinlari-3-gozalti-325050
HALKLARIN İKLİM ZİRVESİ
COP31 için “yeşil aklama” itirazı: Sinpaş’a karşı uluslararası kampanya başlatılacak
19 Ekim 2026
/haber/cop31-icin-yesil-aklama-itirazi-sinpasa-karsi-uluslararasi-kampanya-baslatilacak-324581
AB'nin 2026 Türkiye Raporu: Gerileme sürüyor
Bugün 12:07
/haber/ab-nin-2026-turkiye-raporu-gerileme-suruyor-325114
İklim, güvenlik ve finans kıskacı: COP31 yeni bir dönemi başlatabilir mi?
26 Ekim 2026
/haber/iklim-guvenlik-ve-finans-kiskaci-cop31-yeni-bir-donemi-baslatabilir-mi-324811
COP31’e çağrı: “İklim adaleti için mor, yeşil, kamucu dönüşüm istiyoruz”
30 Ekim 2026
/haber/cop31e-cagri-iklim-adaleti-icin-mor-yesil-kamucu-donusum-istiyoruz-324931
Sinpaş COP31’de 'iklim destekçisi' oldu: Çevre savunucularından tepki
14 Ekim 2026
/haber/sinpas-cop31de-iklim-destekcisi-oldu-cevre-savunucularindan-tepki-324405
Hortum, sel, aşırı sıcak: COP31'e doğru Türkiye’de konteynerde barınmak
3 Kasım 2026
/haber/hortum-sel-asiri-sicak-cop31-e-dogru-turkiyede-konteynerde-barinmak-325037
Gençler COP31 Başkanlığı’na seslendi: "Geleceğimizi ertelemeyin!"
21 Ekim 2026
/haber/gencler-cop31-baskanligina-seslendi-gelecegimizi-ertelemeyin-324678
COP31 öncesi su krizi: Mesele yalnızca iklim değil, eşitsizlik
24 Ekim 2026
/yazi/cop31-oncesi-su-krizi-mesele-yalnizca-iklim-degil-esitsizlik-324740
Sayfa Başına Git