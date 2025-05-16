HRW'den AB'ye 'Türkiye' çağrısı: Muhalefete yönelik baskılara daha sert tepki verilmeli

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bugün (16 Mayıs) yayımladığı bir açıklamada, Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’deki muhalefete yönelik baskılara karşı daha güçlü ve etkili bir tepki vermeye çağırdı.

HRW ve 57 diğer insan hakları, medya ve hukuk kuruluşu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya hitaben açık mektup yazdı.

HRW’den Türkiye’ye insan hakları raporu

Mektupta, AB liderlerine çağrı yapılarak Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan liderlerin "Kesin bir duruş sergilemeleri ve siyasi hakları kısıtlamanın bir bedeli olacağını açıkça belirtmeleri gerektiği” belirtildi.

"Cesur bir yanıt verilmeli"

HRW dahil 58 uluslararası kurum, PKK'nin kendini feshetme ve silahsızlanma kararının ardından AB'ye gönderdikleri mesajda "Erdoğan hükümetinin Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarına indirdiği ağır darbeye karşı etkili ve cesur bir yanıt verilmeli" dedi.

Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin hemen ardından, 'yolsuzluk ve terörle bağlantılı' suçlamalarla tutuklandığı hatırlatıldı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının, siyasi katılım ve örgütlenme haklarının açık bir ihlali olduğuna dikkat çekildi.

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HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, muhalefeti yok etme hamlelerinin sürmesi halinde, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir toplum oluşmasının mümkün olmayacağını belirtti.

AİHM kararı uygulansın

58 örgüt, siyasetçiler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile insan hakları savunucusu Osman Kavala davalarında AİHM kararının uygulanması için de çağrı yaptı:

"Erdoğan iktidarının keyfi olarak gözaltına alınan siyasetçileri, sivil aktivistleri, avukatları, gazetecileri ve insan hakları savunucularını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması, haklarını iade etmesi gerekiyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda işkence ve diğer kötü muamele iddiaları, adil yargılanma haklarının ihlalleri ve polisin orantısız güç kullanımıyla ilgili olarak yetkililer bağımsız ve ivedi soruşturmalar yürütmeli."

Ayrıca, AB-Türkiye ikili ilişkilerin yürütülmesinde insan haklarının müzakere edilemez bir unsur olması gerektiğini vurguladı.

(AB)