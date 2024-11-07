HRW: Belediye başkanlarına yönelik görevden almalar Türkiye’de demokrasiye darbe

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Erdoğan hükümetinin demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerine kayyum atamasını eleştirdi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “yüz binlerce insanın, yerel yönetimlerde kendilerini temsil etsinler diye seçtikleri temsilcilerinin hükümet tarafından görevden alınması, özgür ve adil seçim hakkını ihlal ediyor” şeklinde açıklamada bulundu. Williamson ayrıca hükümetin, geçmişte de Kürt bölgelerinde ve muhalefet belediyelerinde aynı yöntemi kullanarak demokrasiye müdahale ettiğini vurguladı.

HRW, seçilmiş temsilcilerin görevden alınarak yerlerine atanmış kayyumların geçmesi uygulamasının, Türkiye’nin demokratik yapısını zedelediğini belirterek bu uygulamadan derhal geri dönülmesi çağrısı yaptı.

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(EMK)