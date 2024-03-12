Hristiyanların ardından Türkmenler de Irak Kürdistan Bölgesi seçimlerini boykot ediyor

Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki Türkmen partileri 10 Haziran'da yapılacak bölge meclisi seçimlerini boykot edecek.

Bugün başkent Erbil'de bir araya gelen Kürdistan Bölgesi’ndeki 10 Türkmen siyasi parti, Irak Federal Mahkemesi'nin kota sistemini kaldırma kararına tepki olarak 10 Haziran 2024’te yapılacak Kürdistan Parlamento seçimlerini, kota sistemi yeniden yürürlüğe girene kadar, boykot edeceklerini duyurdular.

Rudaw'ın haberine göre, yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında on partinin imzasının yer aldığı ortak bildiri kamuoyuna açıklandı.

Bağımsız Türkmen Hareketi, Türkmen Islahat Partisi, Türkmen Halk Partisi, Türkmen Kültür Derneği, Türkmen Milli Partisi, Türkmen Demokratik Hareketi, Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Milli Kurtuluş Partisi, Türkmen Demokrat Partisi, Türkmen Liberal Derneği ile Türkmen Reform Partisi’nin imzası bulunan ortak bildiriyi eski Türkmen milletvekili Kerxi Altıparmak okudu.

"Yersiz ve zalimce karar..."

"Irak Federal Mahkemesiyle Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin bileşenleri demokratik haklarından mahrum bırakacak olan bu yersiz ve zalimce kararı milletimizin her ferdinin bedeninde derin bir yara açmıştır" denilen bildiriyi imzalayan partiler, "Türkmen siyasi partileri olarak Federal Mahkeme'nin seçim kanunu ve kota sistemine dair son kararlarına ilişkin kaygıları[nı] yineler[ken] kararların anayasaya aykırı ve siyasi amaçlı olduğunu vurgu[ladılar]."

"Anayasaya aykırı"

Türkmen partiler, bildiride, "Kürdistan Parlamentosunda kota sisteminin kaldırılması[nın], Irak Parlamentosu ve İl Meclis Seçim Yasasına aykırı" olduğu gibi, "kota sistemine açıkça yer ver[en] Irak Anayasasının 49. maddesinin 1. paragrafı ile 125. Maddeleri'ne de aykırı [olduğunu]" ileri ürdüler.

İlgili her kurum ve ülkeyi "bileşenlere

baskıya izin vermeme"ye çağırdılar

"[...] Kürdistan'da birlikte yaşama kültürünü ve karşılıklı kabulü zayıflat[tığını] belirttikleri kararlara karşı, Türkmen partiler, "[...] BM temsilcisini, ülkelerin tüm konsolos ve temsilciliklerini, Irak Cumhurbaşkanını, Irak Parlamentosunu ve Başbakanını üzerlerine düşeni yapmaya ve Federal Mahkemenin uyguladığı baskının bileşenlere uygulanmasına izin vermemeleri" için çağrıda bulundular.

Barzani'ye çağrı

Türkmen siyasi partileri, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’ye de "Kürdistan Bölgesi'ndeki toplulukların yardımına koşma ve anayasal haklar[ının] ihlal edilmesini engelleme" çağrısında bulundu.

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Ne olmuştu?

Irak Federal Mahkemesi 21 Şubat 2024’te Kürdistan Parlamentosunda Türkmenler ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı “anayasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

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Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin kotalara ilişkin kararının ardından Kürdistan Bölgesi’ndeki Süryani, Keldani ve Ermeni temsilciler, 10 Haziran 2024’te yapılacak olan Kürdistan Parlamentosu seçimlerine katılmayacaklarını duyurmuştu.

(AEK)