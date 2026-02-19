ENGLISH KURDÎ
HABER
19 Şubat 2026 12:55
 19 Şubat 2026 13:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Hrant’ın Arkadaşları Dink cinayetine giden yolu dijital arşivle hatırlatıyor

Hrant’ın Arkadaşları, paylaşımların yalnızca hafızayı tazelemekle kalmayacağını, aynı zamanda cinayette rolü olanların yöntemlerinin anlaşılmasına ve benzer cinayetlerin önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hrant’ın Arkadaşları Dink cinayetine giden yolu dijital arşivle hatırlatıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin 20. yılı yaklaşırken, Hrant’ın Arkadaşları inisiyatifi, cinayetin arkasındaki karanlık süreci ve ilişkileri unutturmamak amacıyla sosyal medyada bir dijital arşiv yayını başlattı.

Neden Hedef Seçildim” isimli X, Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacak paylaşımlar, cinayete giden sürecin kronolojik izini sürecek.

Manifesto yayınlandı

İnisiyatif, dün sosyal medya hesaplarından bir manifesto yayınladı. Manifestoda, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi ofisinin önünde katledildiği hatırlatıldı. Manifestoda, cinayete giden yolun yıllara yayılan hedef gösterme, tehditler, yargılamalar ve sistemli ötekileştirme ile örüldüğü belirtildi.

“Hrant Dink, son üç yılda nasıl hedefe konduğunu kendisi ‘Neden Hedef Seçildim’ başlıklı yazısında anlatmıştı. Bu paylaşımlarla cinayet öncesi süreç, linç kampanyaları ve dönemin olayları kronolojik olarak takip edilebilecek” denildi.

Sosyal Medyada kronolojik arşiv

Hrant’ın Arkadaşları, 21 Şubat Cumartesi günü başlayacak paylaşımlarda 2004–2007 arasındaki kritik olayları ele alacak.

Hrant Dink’ten Sokrates’e: Aydın
Hrant Dink’ten Sokrates’e: Aydın
19 Ocak 2026

Agos'un haberine göre, paylaşımlar, Hrant Dink’in hedef gösterilme sürecini ve cinayete giden adımları belgelerle ve bilgi notlarıyla görünür kılacak.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Her hafta iki paylaşım yapmayı planlıyoruz. Amacımız, birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi gösterilen olayları ve dönemin manşetlerini bir araya getirerek, unutturulmaya çalışılan hafızayı tazelemek” denildi.

Hrant’ın Arkadaşları, paylaşımların yalnızca hafızayı tazelemekle kalmayacağını, aynı zamanda cinayette rolü olanların yöntemlerinin anlaşılmasına ve benzer cinayetlerin önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

“Bu çalışmalar, inatla sürdürdüğümüz adalet arayışımızın temellerini göstermek ve Hrant için adalet talebimizi hatırlatmak amacıyla yapılacak” denildi.

Paylaşımlara X’te @hedefsecildim, Facebook’ta Neden Hedef Seçildim ve Instagram’da @nedenhedefsecildimhesaplarından ulaşılabiliyor.

(EMK)

ilgili haberler
HRANT’SIZ 19 YIL
Hrant Dink anmasında Leda Özber'in konuşmasının tam metni
19 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-anmasinda-leda-ozber-in-konusmasinin-tam-metni-315801
Hrant Dink, doğduğu şehir Malatya'da anıldı
19 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-dogdugu-sehir-malatya-da-anildi-315779
Hrant Dink’ten Sokrates’e: Aydın
19 Ocak 2026
/yazi/hrant-dinkten-sokratese-aydin-315772
Hrant Dink'siz 19 yıl: Buradayız ahparig!
19 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-siz-19-yil-buradayiz-ahparig-315770
Hrant Dink anmasına bu yıl Ohannes Şaşkal’ın video çalışması eşlik ediyor
18 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-anmasina-bu-yil-ohannes-saskalin-video-calismasi-eslik-ediyor-315730
Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor
18 Ocak 2026
/haber/katledilisinin-19-yilinda-hrant-dink-aniliyor-315727
Hrant Dink cinayetinde zamanaşımıyla düşen dosyada Dink ailesine istinaftan ret
16 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-cinayetinde-zamanasimiyla-dusen-dosyada-dink-ailesine-istinaftan-ret-315670
Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında “Hakikat İçin Söyleşiler”
6 Ocak 2026
/haber/hrant-dinkin-katledilisinin-19-yilinda-hakikat-icin-soylesiler-315307
"İYİ Kİ DOĞDUN AHPARİG"
Hrant Dink Ödüllerinin sahipleri Bülent Şık ve Maleno Garzón oldu
15 Eylül 2025
/haber/hrant-dink-odullerinin-sahipleri-bulent-sik-ve-maleno-garzon-oldu-311533
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
