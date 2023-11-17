Hrant'ın Arkadaşları çağrı yaptı: Anısına bir karanfil bırakıyoruz

Hrant'ın Arkadaşları, yarın (18 Kasım) saat 14.00'te Agos gazetesinin eski ofisi olan Sebat Apartmanı önüne çağrı yaparak, "Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz" dedi.

"Hukuk sisteminin tüm 'derin suçlarının' üstü örtüldü"

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında önceki gün tahliye edilmesiyle ilgili tepkiler sürüyor.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Hrant'ın Arkadaşları şu açıklamayı yaptı:

"Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz.

"18 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Agos’un önünde, vurulup düştüğü yere Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez!" (AÖ)