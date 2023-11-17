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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 12:51
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 13:38
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Hrant'ın Arkadaşları çağrı yaptı: Anısına bir karanfil bırakıyoruz

"18 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Agos’un önünde, Hrant Dink'in vurulup düştüğü yere bir karanfil bırakıyoruz" duyurusu yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/hrant-in-arkadaslari-cagri-yapti-anisina-bir-karanfil-birakiyoruz.jpg
Fotoğraf: Ayşegül Özbek/bianet

Hrant'ın Arkadaşları, yarın (18 Kasım) saat 14.00'te Agos gazetesinin eski ofisi olan Sebat Apartmanı önüne çağrı yaparak, "Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz" dedi.

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Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında önceki gün tahliye edilmesiyle ilgili tepkiler sürüyor. 

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Hrant'ın Arkadaşları şu açıklamayı yaptı:

"Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz.

"18 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Agos’un önünde, vurulup düştüğü yere Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez!" (AÖ)

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