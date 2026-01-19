Hrant Dink’in mücadelesi Londra’da konuşulacak: “Hafıza ve Adalet”

Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılında, Londra’da “Hafıza ve Adalet” başlıklı bir etkinlik düzenleniyor. University of Westminster’da yapılacak buluşmada adalet ve hafıza politikaları ekseninde Dink’in mücadelesi konuşulacak.

Etkinliğin konuşmacıları insan hakları savunucusu avukat Eren Keskin, gazeteci Hazal Özvarış, yazar Karin Karakaşlı ve akademisyen Dr. Yeşim Yaprak Yıldız. Keskin ve Karakaşlı etkinliğe çevrimiçi katılacak.

Etkinlik, İngiltere’de faaliyet yürüten Dialogues Without Borders (Sınırların Ötesinde Diyalog) tarafından organize ediliyor.

Etkinlik bilgileri

Tarih: 23 Ocak 2026

Saat: 18.00 (UK) / 21.00 (TR)

Yer: University of Westminster, The Pavilion (Cavendish Campus), 115 New Cavendish St, London W1W 6UW

Organizatörler, yüz yüze katılım için Eventbrite üzerinden kayıt olunmasını istiyor. Zoom üzerinden katılım içinse çevrimiçi kayıt formu doldurulabiliyor.

(HA)