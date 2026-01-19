ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:15 19 Ocak 2026 12:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 12:20 19 Ocak 2026 12:20
Okuma Okuma:  1 dakika

Hrant Dink’in mücadelesi Londra’da konuşulacak: “Hafıza ve Adalet”

Eren Keskin, Hazal Özvarış, Karin Karakaşlı ve Yeşim Yaprak Yıldız adalet ve hafıza politikaları ekseninde Hrant Dink’in mücadelesini konuşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılında, Londra’da “Hafıza ve Adalet” başlıklı bir etkinlik düzenleniyor. University of Westminster’da yapılacak buluşmada adalet ve hafıza politikaları ekseninde Dink’in mücadelesi konuşulacak.

Etkinliğin konuşmacıları insan hakları savunucusu avukat Eren Keskin, gazeteci Hazal Özvarış, yazar Karin Karakaşlı ve akademisyen Dr. Yeşim Yaprak Yıldız. Keskin ve Karakaşlı etkinliğe çevrimiçi katılacak.

Etkinlik, İngiltere’de faaliyet yürüten Dialogues Without Borders (Sınırların Ötesinde Diyalog) tarafından organize ediliyor.

Etkinlik bilgileri

  • Tarih: 23 Ocak 2026
  • Saat: 18.00 (UK) / 21.00 (TR)
  • Yer: University of Westminster, The Pavilion (Cavendish Campus), 115 New Cavendish St, London W1W 6UW

Organizatörler, yüz yüze katılım için Eventbrite üzerinden kayıt olunmasını istiyor. Zoom üzerinden katılım içinse çevrimiçi kayıt formu doldurulabiliyor.

(HA)

İstanbul
hrant dink Dialogues Without Borders Eren Keskin Hazal Özvarış Karin Karakaşlı Yeşim Yaprak Yıldız
