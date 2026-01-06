Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında “Hakikat İçin Söyleşiler”

Hrant Dink Vakfı, Agos gazetesinin kurucusu Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında, onun mücadelesini hatırlamak, adalet arayışını sürdürmek ve hakikatle yüzleşmeyi derinleştirmek amacıyla 12–18 Ocak 2026 tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenliyor.

“Hakikat İçin Söyleşiler” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin tamamı, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda yapılacak.

Bu yılki söyleşi ve atölyelerde Hrant Dink’in yaşamı ve yazıları, Agos gazetesinin 30 yıllık yayıncılık serüveni, 19 Ocak’ın toplumsal hafızadaki yeri ve bugün nasıl hatırlandığı ele alınacak.

Söyleşi ve atölyelerde Rober Koptaş, Gökçer Tahincioğlu, Karin Karakaşlı, Arus Yumul, Luiz Bakar, Lora Baytar, Ohannes Şaşkal, Kemal Gökhan Gürses ve Yetvart Danzikyan katılımcılarla birlikte olacak.

Etkinlikler hibrit formatta (yüz yüze ve Zoom) düzenlenecek; atölyeler ise yalnızca yüz yüze gerçekleştirilecek. Söyleşiler için yüz yüze katılım kapasitesi 40 kişi, atölyeler için 20 kişi ile sınırlı olacak. Etkinlik dili ise Türkçe.

Hafta boyunca ayrıca 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na rehber eşliğinde geziler düzenlenecek. Rehberli tura katılmak isteyenlerin etkinlik kayıt formunda ilgili seçeneği işaretlemesi yeterli olacak.

Vakfın açıkladığı program ve duyuru metni şöyle:

12 Ocak Pazartesi 'Hafıza Yetersiz' Film gösterimi 13.00 - Rehberli Tur

15.00 - Film Gösterimi Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi, Hrant Dink’e ve onun sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor. Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olurken, onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini bu filmde izleyebilirsiniz.



Film gösterimine kayıt olmak için formu doldurunuz.

12 Ocak Pazartesi Hafızalardaki 19 Ocak Atölye Kolaylaştırıcısı: Aylin Vartanyan 17.00 - Atölye 19 Ocak 2007 yalnızca bir tarih değil, birçok kişi için gündelik hayatın içinden geçen bir eşiktir. Bazılarımız için bir yer, bir ses, bir cümle, bir kalabalık ya da bir suskunluk olarak geri döner. Bazılarımız için ise devralınmış bir soru, adı konmamış bir miras olarak kalır. Bu atölyede 19 Ocak’ın toplumsal hafızada bıraktığı izin, hayatlarımıza nasıl değdiğini ve bize bugün neyi emanet ettiğini birlikte araştıracağız. O güne dair doğrudan hatıralarınız varsa getirebilirsiniz. Eğer hatırladığınız şey bir boşluk ise, bu hikayeyle ilk kez nerede ve hangi kelimelerle karşılaştığınızı da konuşabiliriz. Hrant Dink öldürüldüğünde neredeydiniz? O günün duygusu bugün bedeninizde, dilinizde, düşüncenizde nasıl yaşıyor? 19 Ocak sizde neyi çağırıyor? Ve belki de en önemlisi, bu hafızadan geleceğe ne taşımak istiyorsunuz? Aylin Vartanyan moderatörlüğünde açılacak bu paylaşım alanında, sükunetle ve özenle, birbirimizin sözünü çoğaltarak tanıklığın ve hatırlamanın farklı biçimlerine yer açacağız. Amaç bir “doğru anlatı” kurmak değil; hatırladıklarımızı ve hatırlayamadıklarımızı birlikte taşıyabileceğimiz bir dil aramak. Atölyeye kayıt olmak için formu doldurunuz.

13 Ocak Salı Yazılarının Merceğinden Hrant Dink'in Yolu Yordamı Atölye Kolaylaştırıcısı: Rober Koptaş 15.00 - Rehberli Tur

17.00 - Atölye Hrant Dink'in sözüne yeniden kulak vermek, yazılarını günümüzün sorularıyla birlikte düşünmek için buluşuyoruz. Farklı zamanlarda, farklı bağlamlarda kaleme alınmış beş yazı, Hrant Dink’in yolu ve yordamına dair bugün bize neler söyler? Yazar ve editör Rober Koptaş yönetimindeki atölyede, katılımcılar hafıza, adalet, siyaset çerçevesinden metinlerin açtığı yolları tartışacak.



Atölyeye kayıt olmak için formu doldurunuz.

14 Ocak Çarşamba Gökçer Tahincioğlu ile Z Filmi Üzerine Söyleşi Konuşmacı: Gökçer Tahincioğlu 13.00 - Rehberli Tur

15.00 - Z Filmi Gösterimi

17.00 - Söyleşi Costa-Gavras'ın 1969 tarihli "Z" filmini birlikte izliyor, adalet, devlet şiddeti ve hakikat arayışının izini sürüyoruz. Gösterimin ardından gazeteci ve yazar Gökçer Tahincioğlu’yla, filmin konu edindiği siyasal şiddet, cezasızlık ve toplumsal hafıza meselelerini katılımcılarla tartışacağız. Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurunuz.

15 Ocak Perşembe Hafızalardaki 19 Ocak Atölye Kolaylaştırıcısı: Aylin Vartanyan 13.00 - Rehberli Tur

15.00 - Atölye 19 Ocak 2007 yalnızca bir tarih değil, birçok kişi için gündelik hayatın içinden geçen bir eşiktir. Bazılarımız için bir yer, bir ses, bir cümle, bir kalabalık ya da bir suskunluk olarak geri döner. Bazılarımız için ise devralınmış bir soru, adı konmamış bir miras olarak kalır. Bu atölyede 19 Ocak’ın toplumsal hafızada bıraktığı izin, hayatlarımıza nasıl değdiğini ve bize bugün neyi emanet ettiğini birlikte araştıracağız. O güne dair doğrudan hatıralarınız varsa getirebilirsiniz. Eğer hatırladığınız şey bir boşluk ise, bu hikayeyle ilk kez nerede ve hangi kelimelerle karşılaştığınızı da konuşabiliriz. Hrant Dink öldürüldüğünde neredeydiniz? O günün duygusu bugün bedeninizde, dilinizde, düşüncenizde nasıl yaşıyor? 19 Ocak sizde neyi çağırıyor? Ve belki de en önemlisi, bu hafızadan geleceğe ne taşımak istiyorsunuz? Aylin Vartanyan moderatörlüğünde açılacak bu paylaşım alanında, sükunetle ve özenle, birbirimizin sözünü çoğaltarak tanıklığın ve hatırlamanın farklı biçimlerine yer açacağız. Amaç bir “doğru anlatı” kurmak değil; hatırladıklarımızı ve hatırlayamadıklarımızı birlikte taşıyabileceğimiz bir dil aramak. Atölyeye kayıt olmak için formu doldurunuz.

16 Ocak Cuma Yazılarının Merceğinden Hrant Dink'in Yolu Yordamı Atölye Kolaylaştırıcısı: Karin Karakaşlı 18.00 - Atölye Hrant Dink'in sözüne yeniden kulak vermek, yazılarını günümüzün sorularıyla birlikte düşünmek için buluşuyoruz. Farklı zamanlarda, farklı bağlamlarda kaleme alınmış yazılar Hrant Dink’in yolu ve yordamına dair bugün bize neler söyler? Yazar ve editör Karin Karakaşlı yönetimindeki atölyede, katılımcılar hafıza, adalet, siyaset çerçevesinden metinlerin açtığı yolları tartışacak. Atölyeye kayıt olmak için formu doldurunuz.

17 Ocak Cumartesi Hafıza Mekânları Atölyesi Atölye Kolaylaştırıcısı: Nayat Karaköse 14.30 - Atölye Hafıza Mekânları Atölyesi’nde soykırım, apartheid rejimi, askeri darbeler, savaşlar gibi zor ve şiddet dolu geçmişlerle yüzleşen hafıza mekânları, müzeler ve anıtlardan örnekler sunuluyor. Katılımcılar dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan, zor geçmişlerle yüzleşen hafıza mekânları, müzelerden ve anıtlardan örnekleri keşfederken, çeşitli kurumlar tarafından yürütülen ilham verici hafızalaştırma çalışmaları hakkında bilgi ediniyorlar.



Atölyeye kayıt olmak için formu doldurunuz.

Agos'un 30 Yılı Konuşmacılar: Luiz Bakar, Arus Yumul, Lora Baytar Moderatör: Yetvart Danzikyan 17.00 - Söyleşi 1996 Nisan ayında yayın hayatına başlayan, Hrant Dink ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan Agos gazetesi Türkçe ve Ermenice içeriğiyle kısa sürede etkili bir haber ve başvuru kaynağı haline geldi. Agos'un kuruluşunun 30. yılında, gazetenin yayın hayatı boyunca ele aldığı meseleleri, açtığı tartışma alanlarını ve Ermeni toplumu başta olmak üzere Türkiye'de yarattığı dönüşümü birlikte konuşmak için bir araya geliyoruz. Bu söyleşide, Agos'un insan hakları, çoğulculuk, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, toplumsal hafıza, kimlik, kültür ve eşit yurttaşlık gibi konulara yaklaşımını ve bu yaklaşımın toplumda bıraktığı izleri Yetvart Danzikyan’ın moderatörlüğünde Arus Yumul, Luiz Bakar ve Lora Baytar ile tartışacağız. Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurunuz.

18 Ocak Pazar Sebat Apartmanı Yansıtması: Üretim Sürecine Dair Bir Sohbet Konuşmacı: Ohannes Şaşkal Moderatör: Kemal Gökhan Gürses 15.00 - Rehberli Tur

17.00 - Söyleşi

19.00 - Yansıtma Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında Sebat Apartmanı’nın dış cephesine 18 ve 19 Ocak’ta saat 19.00-23.00 saatlerinde yansıtılacak bina üzeri projeksiyonu hazırlayan sanatçı Ohannes Şaşkal ve Kemal Gökhan Gürses ile üretim sürecini konuşmak için 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda buluşuyoruz. Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurunuz.

(HA)