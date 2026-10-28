Hrant Dink’e selam: “Özgürlüğü Kanadında”

Hrant Dink cinayetinin ardından oluşan ortak hafızayı konu edinen “Özgürlüğü Kanadında: Hrant Dink İçin Öyküler” kitabı 31 Ekim’de yayımlanacak.

İletişim Yayınları etiketli ile okurla buluşacak kitabın kapak çizimini Kemal Gökhan Gürses’in hazırladı. Esere aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 20 yazar öyküleriyle katkı sundu.

20 edebiyatçı aynı vicdan atlasında buluştu

Agos'un haberne göre, kitapta; Karin Karakaşlı, Murathan Mungan, Rıdvan Hatun, Sema Kaygusuz, Sevim Çiçek, Ayfer Tunç, Irmak Zileli,Murat Gülsoy, Melisa Kesmez, Murat Uyurkulak, Selahattin Demirtaş, Behçet Çelik, Kerem Bakıcı, Polat Özlüoğlu,Kâmil Erdem, Fethiye Çetin, Şebnem İşigüzel, Figen Alkaç, Ayşegül Devecioğlu ve Eylem Ata’nın özel olarak kaleme aldığı öyküler bulunuyor.

“Buradayız Ahparig”

Gaye Boralıoğlu, kitabın “İnattan Umuda, Umuttan Hakikate” başlıklı sunuş yazısında, cinayetin ardından oluşan toplumsal acının kişisel hikâyelerle nasıl birleştiğine dikkat çekiyor. Oluşan bu ortak hafızanın, farklılıkların bir arada kardeşçe yaşayabildiği adil bir geleceğin temelini oluşturduğunu belirten Boralıoğlu, edebiyatçıların bu derlemeyle Hrant’a yeniden seslendiğini ifade ediyor:

"Şimdi bu kitapta bu kez edebiyatçılar ‘Buradayız Ahparig’ diye sesleniyorlar. Onun sözünden, sesinden, yok edilememiş varlığından ilham alarak kendi edebî dünyalarını yeniden kuruyorlar. Yazdıkları öykülerle Hrant’ın sözünü genişletirken, bir yandan da o büyük vicdan atlasının parçası oluyorlar."

Sunuş yazısında Hrant Dink’in yüz binlerin katıldığı cenaze törenindeki o unutulmaz simgeye değinen Boralıoğlu; siyahlar içindeki Ermeni gençlerin taşıdığı tabuta cenaze boyunca eşlik eden beyaz güvercinleri hatırlatıyor. Boralıoğlu,kaleme alınan öyküler ile bu simge arasındaki bağı şu dokunaklı sözlerle özetliyor:

"Bugün o güvercinler bu öykülerin arasında dolaşıyor; Hrant’ın ruhuna, o güzel ruha bizden de bir selam götürmek için."

Hrant Dink Vakfı’ndan Ermeni arşivlerinin korunması çağrısı

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(EMK)