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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 11:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 11:18
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Hrant Dink Vakfı’ndan Hafızalaştırma ve Öğrenme Pratikleri paneli

Panelin moderatörlüğünü, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nden Aylin Tekiner üstlenirken, Sybir Anıt Müzesi’nden Piotr Popławski ve EVZ Vakfı’ndan Dr. Veronika Hager konuk konuşmacılar olarak yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hrant Dink Vakfı’ndan Hafızalaştırma ve Öğrenme Pratikleri paneli

Hrant Dink Vakfı, “Demokrasi, eşitlik ve bir arada yaşamı teşvik etmek için hak temelli öğrenme programları” projesi kapsamında, hafızalaştırma ve öğrenme pratiklerinin ele alınacağı önemli bir panel düzenleniyor. 4 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de İstanbul Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, alanında uzman isimler hafıza ve öğrenme mekanlarındaki güncel çalışmaları ve zorlukları tartışacak.

Panelin moderatörlüğünü, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nden Aylin Tekiner üstlenirken, Sybir Anıt Müzesi’nden Piotr Popławski ve EVZ Vakfı’ndan Dr. Veronika Hager konuk konuşmacılar olarak yer alacak.

Piotr Popławski, Polonya’daki Sybir Anıt Müzesi’nin farklı hedef kitlelere yönelik öğrenme programlarını ve müzenin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar köleleştirilip Rusya ve Sovyetler Birliği’ne gönderilen insanların hikâyelerine odaklanan çalışmalarını anlatacak.

Dr. Veronika Hager, Almanya ve Orta Doğu Avrupa’daki hafıza mekanlarının karşılaştığı güncel zorlukları ve tarihsel revizyonizmin arttığı bir dönemde bu mekanların gerçeklere nasıl sahip çıkması gerektiğini tartışacak.

Panelde, hafıza mekanlarındaki öğrenme çalışmaları, dijital çağın hafıza çalışmaları üzerindeki etkisi ve farklı kültürlerde hafızanın korunması gibi başlıklar masaya yatırılacak. Katılımcıların da katkıda bulunabileceği tartışma, hafıza mekanlarının toplumla kurduğu ilişki ve gelecekteki rolüne odaklanacak.

Detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ermeniler hafıza çalışmaları hafıza kaydı aylin tekiner
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/haber/diyarbakir-hafizasi-nin-yeni-cevrimici-sergisi-yayinda-300045
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/haber/toplumsal-hafizanin-rap-hali-298143
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