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MEDYA
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 16:40
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 17:02
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Hrant Dink Vakfı’ndan atölye ve panel çağrısı

Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi 9 Kasım Perşembe, İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı Paneli 10 Kasım Cuma günü Anarad Hığutyun binasında düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/hrant-dink-vakfindan-atolye-ve-panel-cagrisi.jpg

Hrant Dink Vakfı’nın “Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele” projesi kapsamındaki atölye ve panel serileri devam ediyor.

Etkinlikler, "Anarad Hığutyun Binası, Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye, Şişli/İstanbul" adresinde bulunan vakıf binasında yapılacak.

Dijital Medya Okuryazarlığı Atölyesi

9 Kasım Perşembe günü yapılacak olan atölyede dijital tehditlerin tanımlanması, dijital güvenliğin önemi, güvenli iletişim araçlarına ilişkin bilgi artırımı ve güvenli sosyal medya kullanımı hakkında farkındalık artırımı, dijital tehditlerin ve dezenformasyonun belgelenmesi konuları ele alınacak.

Çalışma alanları toplumsal cinsiyet ve teknoloji ve insan hakları olan hak savunucusu Shmyla Khan’ın yürütücülüğünde yapılacak atölyede dijital araçların ve sosyal medyanın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirmek, dijital riskleri tanıma ve anlama konusunda farkındalık artırmak amaçlanıyor.

Atölye 9 Kasım Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak ve 19:00’da bitecek. İngilizce yapılacak olan atölyede İngilizce-Türkçe simültane çeviri sağlanacak. Atölyeye katılmak isteyen kişilerin kayıt formunu doldurması gerekiyor.

Panel: İnsan Hakları Bağlamında Algoritmaların Dizaynı

10 Kasım Cuma günü Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapılacak olan panel saat 16’da başlayacak.

İki oturumdan oluşacak panelin ilk oturumunda akademisyen Melis Öneren Özbek’in moderasyonunda, Washington Üniversitesinden Tanu Mitra ve Koç Üniversitesinden Gözde Gül Şahin güvenilir algoritmaların nasıl oluşturulabileceği konusuna odaklanırken, Countering Digital Hate Politika ve İşbirlikleri Departmanı başkanı Sarah Eagan Twitter/X platformundaki değişikliklerin algoritmalara etkilerine değinecek.

İstanbul Barosu Bilgi ve Teknoloji Hukuku Komisyonu genel sekreteri Selin Çetin’in moderasyonunda yapılacak ikinci oturumda hak savunucusu Shmyla Khan, Avrupa Üniversitesi Enstitüsünden Lisa Ginsborg ve hukukçu Gökhan Ahi, teknoloji ve insan hakları bağlamında algoritmaların dizaynında verilerin nasıl işlendiğini hukuki çerçeveyle ilişkili olarak değerlendirecekler.

Panelde Türkçe, İngilizce ve Arapça simültane çeviri yapılacak. Katılmak isteyen kişilerin kayıt formunu doldurması gerekiyor.

Vakfın YouTube kanalından canlı da yayımlanacak olan panelin programı şöyle:

Güvenilir Algoritmalar Tasarlamak

16:00-16:10 - Açış Konuşması

16.10-16.30 - Sarah Eagan

16.30-16.50 - Gözde Gül Şahin

16.50-17.10 - Tanu Mitra (Çevrimiçi)

17:10-17:30 - Soru&Cevap Moderatör: Melis Öneren Özbek

17.30- 17.45- Ara

İnsan Hakları Bağlamında Verilerle Algoritmaların İlişkisi

17.45-18.05 - Shmyla Khan

18.05-18.25 - Gökhan Ahi

18.25-18.45 - Lisa Ginsborg (Çevrimiçi)

18.45-19.00 - Soru & Cevap Moderatör: Selin Çetin

(NK)

hrant dink vakfı nefret söylemi ayrımcılıkla mücadele
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