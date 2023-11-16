Hrant Dink Vakfı’nda “Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları” konferansı düzenlenecek

17 ve 18 Kasım’da gerçekleşecek konferansta etnik, dinî ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin sahip oldukları haklar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki azınlıkların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Hibrit formatta, yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak olan konferansa kayıt formu doldurularak katılım gösterilebilecek.

Açılış konuşmasını Rakel Dink yapacak

İki gün boyunca sürecek olan konferansın açılış konuşmaları ve dört panelden oluşan ilk gün programı şöyle:

BİRİNCİ GÜN - 17 Kasım

Kayıt- 9.30-10.00

Açılış Konuşmaları -10.00-1015

Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı

Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükelçi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Açılış Tebliği- 10.15-10.45

Fernand de Varennes, BM Azınlık Konuları Eski Özel Raportörü,

Azınlık Hakları İnsan Haklarıdır. Bunun BM, Avrupa Konseyi ve AB ile Azınlıklar Açısından Anlamı Nedir?

Panel 1 – Kavramsal Çerçeve ve Azınlıkların Korunması- 10.45 - 11.45

Oturum Başkanı: Turgut Tarhanlı

Olgun Akbulut, ‘Azınlık’ Kavramının Tarihsel Evrimi

Yeşim Bayar, Uluslararası Aktörler, Azınlık Rejimleri ve Osmanlı Sonrası Yeniden Yapılanma

Kahve Arası- 11.45 - 12.00

Panel 2 – Lozan ve Sonrası Azınlıklar- 12.00 -13.30

Oturum Başkanı: Ayhan Aktar

Baskın Oran, Lozan, Azınlık Hakları, Kürtler, çevrimiçi sunum

Derya Bayır, Kürtlere Lozan'da Hak Tanındı mı? çevrimiçi sunum

David Gaunt, Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Siyaseten Boyun Eğmesi

Öğle Arası-13.30-14.30

Panel 3 – Kimlik ve Tanınma- 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Hülya Adak

Emre Can Dağlıoğlu, Cumhuriyet Tarihinde Antakyalı Arapça Konuşan Ortodoksları Sınırdalığı

Levon Leonidas Ntilsizian, Yunan Devleti’nin Azınlık Politikaları ve Uygulamaları Çerçevesinde Yunanistan’daki Ermeni Toplumunun Tarihsel Gelişimi

Nicholas Al-Jeloo, Sürgün Edilen ve İstenmeyen Bir Azınlık: Hakkâri Süryanileri, çevrimiçi sunum

Kahve arası- 16.00-16.30

Panel 4 – Sürgün, Geri Dönüş ve Mülksüzleştirme- 16.30-18.30

Oturum Başkanı: Mehmet Polatel

Seda Altuğ, Suriye'de Sınır Ötesini İdare Etmek ve Türkiye’de Ulus İnşası (1921-1939)

Elif Kevser Özer, ‘Apelasis’i Dün Gibi Hatırlıyorum

Pelin Tan, Dicle Nehri Ekolojisi ve Peyzajda Ekstraktivist Olmayan Pratikler, çevrimiçi sunum

İKİNCİ GÜN – 18 Kasım

Panel 5 – Kültürel Miras, Hafıza ve Mülkiyet- 10.00-12.00

Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan

Melis Cankara, İzmir-Urla Yarımadası’ndan Fragmanlar: Rum Emvâl-i Metrûkesi’nin Yeniden Kullanımı

Özge Kurban, Hizan-Bitlis’te Ermenilerin Kırsal Mirasını Kolektif Bellek Üzerinden Okumak

Ümit Kılınç, Türkiye’deki Dinî Azınlıklara Ait Mülklerin İadesi ile İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tatmin Edici (Olmayan) Tutumu

Miray Çakıroğlu, Türkiye’de Gayrimüslim Mülkiyetinin Zamansallığı: Felaket Sonrası Antakya Bölgesi ve İstanbul

Öğle Arası-12.00-13.00

Panel 6 – Kimlik, Aidiyet ve Dışlanma- 13.00-14.30

Oturum Başkanı: Nesrin Uçarlar

Cem Reyna, Türkiye’deki Yahudilerin Aidiyet Hissiyatı: Duygulanımlar ve Karşılaşmalar

Hülya Delihüseyinoğlu, Ermeni Okullarının Müphemlikle Yönetimi

Hrag Papazian, ‘Gâvur’dan ‘Gâvuroğlu’na: Türkiye'de Dinî ve Irksal Dışlama Paralel Rejimleri, çevrimiçi sunum

Kahve arası-14.30-15.00

Panel 7 – Azınlıkta Kalan Toplumlar- 15.00-16.30

Oturum Başkanı: Samim Akgönül

Pınar Sayan, Elmas Köçkün, Türkiye’nin Roman Politikalarını Anlamak

İrfan Çağatay, Cumhuriyetin 100. Yılında Lazlar

Victoria Arakelova, Türkiye’de Ezidi Meselesi

Kahve arası- 16.30-17.00

Panel 8 – Din, İnanç ve Azınlıklar- 17.00-18.30

Oturum Başkanı: Ayşe Kadıoğlu

Christopher Sheklian, Ayin (Liturji), Kilise Bilimi (Eklesiyoloji), ve Azınlık Hakları

Howard Eissenstat, ‘Çeşitlilik’, ‘Hoşgörülülük’ ve AK Parti Üzerine: Cumhuriyet’in 100. Yılında Yakınlaşma ve Ayrışmaları Ele Almak

Angelo Francesco Carlucci, Türkiye'de Alevilerin Dinî Hakları İçin Mücadelesi, çevrimiçi sunum

Vakfın YouTube hesabından ve web sitesinden, Türkçe ve İngilizce canlı yayınlanacak olan konferansta katılımcılar Zoom üzerinden sorularını iletebilecek. Etkinlikte ayrıca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri olacak.

(AY/NK)