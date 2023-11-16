Hrant Dink Vakfı’nda “Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları” konferansı düzenlenecek
17 ve 18 Kasım’da gerçekleşecek konferansta etnik, dinî ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin sahip oldukları haklar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki azınlıkların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Hibrit formatta, yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak olan konferansa kayıt formu doldurularak katılım gösterilebilecek.
Açılış konuşmasını Rakel Dink yapacak
İki gün boyunca sürecek olan konferansın açılış konuşmaları ve dört panelden oluşan ilk gün programı şöyle:
BİRİNCİ GÜN - 17 Kasım
Kayıt- 9.30-10.00
Açılış Konuşmaları -10.00-1015
Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı
Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükelçi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Açılış Tebliği- 10.15-10.45
Fernand de Varennes, BM Azınlık Konuları Eski Özel Raportörü,
Azınlık Hakları İnsan Haklarıdır. Bunun BM, Avrupa Konseyi ve AB ile Azınlıklar Açısından Anlamı Nedir?
Panel 1 – Kavramsal Çerçeve ve Azınlıkların Korunması- 10.45 - 11.45
Oturum Başkanı: Turgut Tarhanlı
Olgun Akbulut, ‘Azınlık’ Kavramının Tarihsel Evrimi
Yeşim Bayar, Uluslararası Aktörler, Azınlık Rejimleri ve Osmanlı Sonrası Yeniden Yapılanma
Kahve Arası- 11.45 - 12.00
Panel 2 – Lozan ve Sonrası Azınlıklar- 12.00 -13.30
Oturum Başkanı: Ayhan Aktar
Baskın Oran, Lozan, Azınlık Hakları, Kürtler, çevrimiçi sunum
Derya Bayır, Kürtlere Lozan'da Hak Tanındı mı? çevrimiçi sunum
David Gaunt, Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Siyaseten Boyun Eğmesi
Öğle Arası-13.30-14.30
Panel 3 – Kimlik ve Tanınma- 14.30-16.00
Oturum Başkanı: Hülya Adak
Emre Can Dağlıoğlu, Cumhuriyet Tarihinde Antakyalı Arapça Konuşan Ortodoksları Sınırdalığı
Levon Leonidas Ntilsizian, Yunan Devleti’nin Azınlık Politikaları ve Uygulamaları Çerçevesinde Yunanistan’daki Ermeni Toplumunun Tarihsel Gelişimi
Nicholas Al-Jeloo, Sürgün Edilen ve İstenmeyen Bir Azınlık: Hakkâri Süryanileri, çevrimiçi sunum
Kahve arası- 16.00-16.30
Panel 4 – Sürgün, Geri Dönüş ve Mülksüzleştirme- 16.30-18.30
Oturum Başkanı: Mehmet Polatel
Seda Altuğ, Suriye'de Sınır Ötesini İdare Etmek ve Türkiye’de Ulus İnşası (1921-1939)
Elif Kevser Özer, ‘Apelasis’i Dün Gibi Hatırlıyorum
Pelin Tan, Dicle Nehri Ekolojisi ve Peyzajda Ekstraktivist Olmayan Pratikler, çevrimiçi sunum
İKİNCİ GÜN – 18 Kasım
Panel 5 – Kültürel Miras, Hafıza ve Mülkiyet- 10.00-12.00
Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan
Melis Cankara, İzmir-Urla Yarımadası’ndan Fragmanlar: Rum Emvâl-i Metrûkesi’nin Yeniden Kullanımı
Özge Kurban, Hizan-Bitlis’te Ermenilerin Kırsal Mirasını Kolektif Bellek Üzerinden Okumak
Ümit Kılınç, Türkiye’deki Dinî Azınlıklara Ait Mülklerin İadesi ile İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tatmin Edici (Olmayan) Tutumu
Miray Çakıroğlu, Türkiye’de Gayrimüslim Mülkiyetinin Zamansallığı: Felaket Sonrası Antakya Bölgesi ve İstanbul
Öğle Arası-12.00-13.00
Panel 6 – Kimlik, Aidiyet ve Dışlanma- 13.00-14.30
Oturum Başkanı: Nesrin Uçarlar
Cem Reyna, Türkiye’deki Yahudilerin Aidiyet Hissiyatı: Duygulanımlar ve Karşılaşmalar
Hülya Delihüseyinoğlu, Ermeni Okullarının Müphemlikle Yönetimi
Hrag Papazian, ‘Gâvur’dan ‘Gâvuroğlu’na: Türkiye'de Dinî ve Irksal Dışlama Paralel Rejimleri, çevrimiçi sunum
Kahve arası-14.30-15.00
Panel 7 – Azınlıkta Kalan Toplumlar- 15.00-16.30
Oturum Başkanı: Samim Akgönül
Pınar Sayan, Elmas Köçkün, Türkiye’nin Roman Politikalarını Anlamak
İrfan Çağatay, Cumhuriyetin 100. Yılında Lazlar
Victoria Arakelova, Türkiye’de Ezidi Meselesi
Kahve arası- 16.30-17.00
Panel 8 – Din, İnanç ve Azınlıklar- 17.00-18.30
Oturum Başkanı: Ayşe Kadıoğlu
Christopher Sheklian, Ayin (Liturji), Kilise Bilimi (Eklesiyoloji), ve Azınlık Hakları
Howard Eissenstat, ‘Çeşitlilik’, ‘Hoşgörülülük’ ve AK Parti Üzerine: Cumhuriyet’in 100. Yılında Yakınlaşma ve Ayrışmaları Ele Almak
Angelo Francesco Carlucci, Türkiye'de Alevilerin Dinî Hakları İçin Mücadelesi, çevrimiçi sunum
Vakfın YouTube hesabından ve web sitesinden, Türkçe ve İngilizce canlı yayınlanacak olan konferansta katılımcılar Zoom üzerinden sorularını iletebilecek. Etkinlikte ayrıca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri olacak.
(AY/NK)