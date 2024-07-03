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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 13:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 13:29
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Hrant Dink Vakfı'ndan Ermeni okullarının mezunlarına çağrı

"Okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyoruz. Fotoğraflar, karne, diploma ve etkinlik broşürleri gibi belgelerinizi bizimle paylaşarak, okullarınızın hafızasını korumaya katkıda bulunabilirsiniz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hrant Dink Vakfı'ndan Ermeni okullarının mezunlarına çağrı
Fotoğraf: Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nin internet sitesi

Hrant Dink Vakfı (HDV) İstanbul'daki beş Ermeni okulunun mezunlarına, okul arşivlerinin dijitalleşmesine destek olmak için çağrıda bulundu.

Pangaltı Anarad Hığutyun, Bomonti Mıhitaryan, Karagözyan, Getronagan ve Khorenyan Okulları mezunları, çalışmaya katkıda bulunmak için 20 Eylül 2024'e kadar ilgili materyalleri vakıfla paylaşabilecek.

Çalışmayla ilgili vakıftan yapılan açıklama şöyle:

“Hrant Dink Vakfı olarak okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyor, bu değerli bilgilerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Çalışmayı zenginleştirebilmek için ilgili okulunuza, öğrencilere ve etkinliklere dair fotoğrafları, karne, diploma gibi belgeleri, okul etkinliklerine dair broşür ve benzeri malzemeleri bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Her türlü katkı, okulların hafızasını korumak ve aktarmak için çok değerli olacaktır.

“Anarad Hığutyun Binası’na gelme imkânı olanlar materyallerini hafta içi 11.00-17.00 saatleri arasında Anarad Hığutyun Binası’na getirebilir. Gelme imkânı olmayan kişiler [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Materyaller dijital formata çevrilip kopyalandıktan sonra sahiplerine geri verilecektir.” (TY)

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18 Mart 2021
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18 Şubat 2021
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/haber/hrant-dink-vakfi-na-tehdit-sorusturmasinda-2-saniga-da-tahliye-231301
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