Hrant Dink Vakfı'ndan 17. yıla giderken: Hakikat İçin Söyleşiler...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında bir dizi etkinlikle anılacak.

Hrant Dink Vakfı, Dink’in öldürülmesinin 17. yılında; savunduğu değerleri ve mücadelesini yeniden hatırlamak amacıyla söyleşiler düzenleyecek.

"Hakikati Hafızalaştırmak", "Hakikati Arşivlemek", "Bir Gazeteci Olarak Davayı Takip Etmek", "Hak Savunucusu olarak Davayı Takip Etmek", "Hukukçu Olarak Davayı Takip Etmek", "Hrant Dink'i Konuşuyoruz" başlıkların yer aldığı söyleşilerde Dink cinayetinin çeşitli yönleri de ele alınacak.

11 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında yapılacak etkinlikler yüz yüze ve online olarak yapılacak.

Söyleşilere Hrant Dink'in hakikat arayışına tanık olan ve Dink cinayeti davasını takip eden hak savunucusu, avukat, yazar, gazeteci ve sivil toplum çalışanı katılacak.

Hrant Dink Vakfı'ndan programa dair şu açıklama yapıldı:

“Hafızanın korunması, dava takibi, hakikat gibi başlıklar etrafında kurgulanan söyleşilerde; Hrant Dink’in mücadelesini yakından tanımanın yanı sıra, hukukçu, gazeteci ve hak savunucusu olarak dava takibinin nasıl yapıldığını bu alanda çalışanlarla konuşacağız.

Tüm söyleşiler 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda yapılacaktır.

yapılacaktır. Her bir söyleşi için ayrı kayıt formu doldurmak gereklidir .

. Etkinlik hibrit formatta olacaktır (yüz yüze ve Zoom).

olacaktır (yüz yüze ve Zoom). Yüz yüze katılımda her bir söyleşi için kapasite 28 kişidir.

Zoom ile katılımda her bir söyleşi için kapasite 100 kişidir.”

Etkinlik programına ulaşmak ve kayıt formu doldurmak için TIKLAYIN.

(RT)