Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink'i söyleşilerle anacak

Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink’in öldürülmesinin 18. yılında bir dizi söyleşi düzenliyor.

‘Hakikat için Söyleşiler' adı verilen programda Hrant Dink’in hakikat, adalet ve yüzleşme arayışları ele alınıp, hedef gösterildiği dönemin siyasi ve toplumsal atmosferi tartışılacak.

13-18 Ocak arasındaki beş farklı söyleşinin adresi 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı. Ayrıca bir de atölye yapılacak. Söyleşilerden önce rehber eşliğinde 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ziyaret edilebilecek. Söyleşiler ayrıca çevrimiçi de takip edilebilecek.

Programları takip etmeyenlerin her söyleşi için kayıt olması gerekli. Detaylı program ve kayıt linkleri aşağıda.

13 Ocak Pazartesi: 'Hrant' Kitabı Üzerine Söyleşi Konuşmacılar: Tûba Çandar, Karin Karakaşlı



15.00 - Rehberli Tur

17.00–18.30 Söyleşi Hrant Dink’in biyografisi “Hrant” kitabının yazarı Tûba Çandar ve Agos Gazetesi’nde Hrant Dink’in çalışma arkadaşı, yazar Karin Karakaşlı, Hrant Dink’in yaşamını ve mücadelesini, buna ek olarak kitap hazırlığı sürecindeki hafızalaştırma çalışmalarını konuşacak.



Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

14 Ocak Salı: 'Hafıza Yetersiz' ve Ümit Kıvanç İle Söyleşi Konuşmacı: Ümit Kıvanç



12.00- Rehberli Tur

15.30- Hafıza Yetersiz film gösterimi

17.30–18.30 Söyleşi Ümit Kıvanç, Hrant Dink’in savunduğu değerleri, mesele edindiği konuları, filmi ve filmin yapım sürecini anlatacak. Ayrıca ‘Hafıza Yetersiz’ filminin gösterimi yapılacak.



Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

15 Ocak Çarşamba: Akrabamı Arıyorum Konuşmacılar: Jülide Aral, Pakrat Estukyan, Fethiye Çetin, Ayşe Gül Altınay

Moderatör: Ayfer Bartu Candan (Hrant Dink Vakfı)



15.00 - Rehberli Tur

17.00–18.30 Söyleşi Agos’ta yer alan “Akrabamı Arıyorum” bölümünden yola çıkılarak kurgulanan söyleşide akrabalarını arayanların Agos’a verdiği ilanlar, Hrant Dink ve Agos’un bu konudaki yazı ve katkıları, kökleri, kimliklerini arayanların hikayeleri konuşulacak.



Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

16 Ocak Perşembe: Zamanın Ruhu Konuşmacılar: Ali Bayramoğlu, Hülya Deveci, İbrahim Kaboğlu

Moderatör: Işın Eliçin



15.00 - Rehberli Tur

17.00–18.30 Söyleşi Hrant Dink’in öldürülmesinden önceki süreç ve hedef gösterilme sürecindeki toplumsal gelişmeler, sosyal ve siyasi iklim, o dönemin ruhu konuşulacak.



Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

17 Ocak Cuma: Hrant Dink'in Çalışma Odası'ndan Ermeni Kültürü ve Tarihine Bir Bakış Atölyesi 15.00–17.00 Atölye Atölye, Hrant Dink’in odasındaki imgeler ve onların arasındaki ilişkiler ekseninde Ermeni kültür ve tarihine kapı aralamayı amaçlıyor.



Atölyeye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

18 Ocak Cumartesi: Sebat Apartmanı Yansıtması Üzerine Konuşmacı: Memed Erdener

Moderatör: Aylin Vartanyan



15.30–17.00 Söyleşi

19.00 - Yansıtma Hrant Dink’in katledilişinin 18. yılında, Sebat Apartmanı’nın dış cephesine 18 ve 19 Ocak'ta 19.00-23.00 saatlerinde yansıtılacak çalışmayı hazırlayan sanatçı Memed Erdener bu söyleşinin konuğu olacak.



Söyleşiye kayıt olmak için formu doldurabilirsiniz.

(HA)