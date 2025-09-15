Hrant Dink Ödüllerinin sahipleri Bülent Şık ve Maleno Garzón oldu

17. kez verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödülün bu seneki sahibi Türkiye’den Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve Türkiye dışından mültecilerin haklarını savunan uluslararası aktivist Helena Maleno Garzón.

300 göçmeni taşıyan 3 tekne Atlantik Okyanusu'nda kayboldu

Şık'ın bianet yazılarını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

Rakel Dink: Güçlü olan adil değilse, vay zayıfın haline…

Açılış konuşmasını yapan Rakel Dink, sözlerine Ermenice ve Kürtçe selamlamayla başladı. Konuşmasında dünya çapında süren savaşlara, çocuk ve kadın cinayetlerine, adaletsizliklere ve hukuksuzluklara dikkat çekti:

“Hrant Dink Ödülü törenine hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu sene de dünyamız savaşlar, çocuk ve kadın cinayetleriyle sarılmaya devam etti. Savaşları durdurmadılar, ölüm ve kan dolaşıyor. Katiller, ister devlet olsun, ister çocuk ya da yetişkin, yaptıklarını zevkle, övünerek anlatıyor. Akıl alır gibi değil, yaşanan acısız.

Ahmet Mattia’yı öldüren gençlerin yetiştiği ortamı sorgulamak zorundayız. Bir yanda öldüren çocuklar, bir yanda öldürülen çocuklar… Geçen yıl bu salonda hak mücadelesi veren Resul Emrah vardı, bugün hapiste. Beş yaşındaki kızı babasının yolunu bekliyor. Demirtaş’ın kızları yıllardır babalarının yolunu bekliyor. Küçük çocukların babasız büyümesi yazık değil mi? Hangi kul hakkına, hangi vicdana sığar?

Bir yanda cezalandırma, diğer yanda masumiyet karinesi… Delil varken hapsetmek, delil varken serbest bırakmak. Çiğdem Mater’i, Osman Kavala’yı hapse atıyorlar. AİHM kararlarına rağmen Kavala’nın tutukluluğunu sürdürmek, cezanın peşinen verilmesidir. Tutukluluğu bir ceza yöntemi haline getirirseniz inandırıcılığınız kalmaz. Bunlar insan hakları ihlalleridir. Hukuk hepimize lazım. Hukukun olmadığı yerde şiddet, kin ve nefret çoğalır.

Adalet hepimizin ihtiyacı. Güçlü olan adil değilse, vay zayıfın haline… Kemal, ‘iyi etmeyi öğrenin, dul kadını savunun’ der. Bunları gerçekleştirecek olanlar savcılar, avukatlar, yöneticiler değil mi? Barış süreci diyorsak onun da temeli adalet değil mi? Adalet gerçekte nedir? Eğer zulmeden devletse, onu kim yola getirecek? Zorbalığından vazgeçip uyanmalı ve tekrarlamamaya söz vermeli. İnsan önce kendini yargılamalıdır.”

“Bu ödül benim için büyük bir onur”

Zeynep Oral, Garzon ve Fatmagül BErktay

Garzon, Filistin’de öldürülen gazetecileri hatırlattı, “Bizim gibi gazeteciler ki ben de gazeteciyim ben de soruyorum. Direnme cesareti gösterebilir miydik? Filistin halkının mücadelesi karanlıkta bir umut ışığı” dedi.

Garzon özetle şöyle devam etti: “Bu ödül özel bir ödül Soykırımdan sonra yeniden ayağa kalkmış bir halkın ödülü. Tüm dünyaya hafızanın bir yaşam biçimi ve adalete giden yol olduğunu gösteren bir halkın ödülü. Bu ödül benim için büyük bir onur. Bu ödül yeniden filizlenen köklerden doğduğu için anlamlı bir ödül. Size sonsuz hayranlık ve saygı duyuyorum” dedi.

Garzon konuşmasını “Yaşasın özgür Filistin” diyerek bitirdi.

Garzon’a ödülünü Ödül Komitesi’nden Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve Gazeteci Zeynep Oral verdi.

Detaylar

Her yıl Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de yapılan tören, Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Törenin sunuculuğunu oyuncu Hazal Türesan üstlendi. Açılışta Sibil ve Zelişah, Sayat Nova’nın “Nazani” adlı eserini seslendirdi. Ardından Ermenistan’dan gelen sanatçılar Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan sahne aldı. Ayrıca Gevende müzik grubu da melodileri ile sahnedeydi.

"Hrant Dink'in hayaline inanıyorum"

Hüsnü Arkan’ın Hrant Dink için yazdığı "Ahparig" şarkısı, Arkan ve Ceylan Ertem’in yorumuyla ilk kez ödül gecesi sahnede hayat bulacak. Ümit Kıvanç’ın Hafıza Yetersiz filminden görüntülerle hazırlanan video klip de yine ilk kez izleyiciyle buluştu. Arkan konuşmasında, "Hrant Dink'in bir hayali vardı bir arada yaşamak. O hayale inanıyorum inanmaya devam edeceğim" dedi.

Ceylan Ertem de "İki konuda konuşmak isterim. Sokak hayvanları için özellikle. En çok ezilen istismara uğrayan, katledilen canlılar. Ben öldürmeyi kolaylaştıran bu yasayı reddediyorum. İptal edilsin. Ben İkizköy halkına da buradan destek olmak istiyorum" dedi.

Türkiye’den kazanan Bülent Şık’a Ödülünü Tilbe Saran ve Rakel Dink takdim etti.

"Adaletin yerini bulmadığı ne çok yara var"

Şık konuşmasında şunları söyledi:

“Dink’in sesi halen daha bu ülkenin vicdanında yankılanıyor. Onun sesi barış içinde yaşamaya çağıran bir sesti. Ödül gecesi için yapacağım konuşma metni istendiğinde panik yaşadım. Düşündüm durdum. Aklımda beliren ilk düşünce. Sevgili dayım oldu. Dayımın hayatı ile Hrant Dink’in hayatı ile bağ kurmadan edemedim. O da insanlar için mücadele ediyordu. Susturuldu tıpkı Hrant Dink gibi. İkisinin de hatırası bize şunu soruyor, “gerçekten yas tutabiliyor muyuz, onların sözünü çoğaltabiliyor mücadelelerini sürdürebiliyor muyuz? Adaletin yerini bulmadığı ne çok yara var."

Şık konuşmasının sonunda ödülünü "çocuklara adadığını" söyledi.

Hrant Dink Ödülü hakkında Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl biri Türkiye’den, diğeri Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da gruba veriliyor. Bunun yanı sıra, ödül komitesi her yıl yaptığı değerlendirmeler sonucunda Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet yürüten kişi, kurum, örgüt veya oluşumları “Işıklar” adıyla ödül gecesinde kamuoyuna takdim ediyor. Ödül, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan ve barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara veriliyor. 2025 yılı jüri üyeleri Bu yılki jüri, insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal adalet alanlarında uluslararası düzeyde tanınan isimlerden oluşuyor. Jüri'de kimler yer alıyor? Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün bu yılki jüri üyeleri, insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal adalet alanlarında uluslararası düzeyde sahip isimlerden oluşuyor. 2025 yılının jüri üyeleri şöyle: Rugiatu Neneh Tunay, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Aslı Bâli, Fatmagül Berktay, Ara Ghazarian,Wolfgang Kaleck, Reşat Kasaba, Cem Mansur, Zeynep Oral, Tilbe Saran ve Rakel Dink

(EMK)