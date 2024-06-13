“Hrant Dink'in Vitrayına Sanat Tarihiyle Yaklaşmak”

Sanatçı Sarkis (Zabunyan), 19 Ocak 2007’de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink için ürettiği eserin hikâyesini, 3 Temmuz’daki bir etkinlikte izleyici ve dinleyicilere aktaracak.

İstanbul'daki 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda gerçekleşecek olan sohbette Sarkis, Dink’in öldürülmesinin trajik izlerini 2024'e taşıyan, daha önce hiç görülmemiş bir vitrayı anlatacak.

Sarkis bu eserin Rönesans'ın dev isimleri Mantegna ve Grünewald'ın eserleriyle ve ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin bir filmiyle nasıl bağlantılı olduğunu dinleyicilerle görseller eşliğinde paylaşacak.

“Tuz ve Işık” yerleştirmesini 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı için tasarlayan Sarkis, “Acılardan pırlanta yaratma” metaforunu esas alan ve hissetmeye, tefekküre ve hatırlamaya olanak sağlayan bu yapıtı mekânın daimi bir parçası olarak üretti. Tuz ve Işık, Hrant Dink’in çalışma odasının arka tarafındaki balkonda yer alıyor.

• Etkinliğin dili Türkçe ve etkinliğe Zoom'dan da katılmak mümkün. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’ndaki katılım 40, Zoom’daki ise 100 kişi ile sınırlı.

Etkinliğe katılmak için gerekli formu buradan doldurabilirsiniz.