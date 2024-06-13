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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 12:47
2 dk Okuma

“Hrant Dink'in Vitrayına Sanat Tarihiyle Yaklaşmak”

Sanatçı Sarkis’in 2007'de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink için ürettiği yeni vitrayın hikâyesi, 3 Temmuz’da 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hrant Dink'in Vitrayına Sanat Tarihiyle Yaklaşmak”
Fotoğraf: Kenan Özcan

Sanatçı Sarkis (Zabunyan), 19 Ocak 2007’de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink için ürettiği eserin hikâyesini, 3 Temmuz’daki bir etkinlikte izleyici ve dinleyicilere aktaracak.

İstanbul'daki 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda gerçekleşecek olan sohbette Sarkis, Dink’in öldürülmesinin trajik izlerini 2024'e taşıyan, daha önce hiç görülmemiş bir vitrayı anlatacak. 

Sarkis bu eserin Rönesans'ın dev isimleri Mantegna ve Grünewald'ın eserleriyle ve ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin bir filmiyle nasıl bağlantılı olduğunu dinleyicilerle görseller eşliğinde paylaşacak.

“Tuz ve Işık” yerleştirmesini 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı için tasarlayan Sarkis, “Acılardan pırlanta yaratma” metaforunu esas alan ve hissetmeye, tefekküre ve hatırlamaya olanak sağlayan bu yapıtı mekânın daimi bir parçası olarak üretti. Tuz ve Işık, Hrant Dink’in çalışma odasının arka tarafındaki balkonda yer alıyor.

• Etkinliğin dili Türkçe ve etkinliğe Zoom'dan da katılmak mümkün. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’ndaki katılım 40, Zoom’daki ise 100 kişi ile sınırlı. 

Etkinliğe katılmak için gerekli formu buradan doldurabilirsiniz. 

Sarkis hakkında

Sanatçı. 

Mimar Sinan Üniversitesinde resim ve iç mimari eğitimi aldı. İlk sergisini 1960 yılında İstanbul Sanat Galerisi’nde açtı. 1964 yılında Paris’e taşındı, 1967 Paris Bienali’nde resim ödülü kazandı. 1980-1990 yılları arasında Strasbourg École des Arts Décoratifs yöneticiliğini yaptı. 1988-1995 arasında Institut des Hautes Études en Arts Plastiques’de bir seminer verdi. 

1991 yılında Grand Prix National de Sculpture heykel ödülünü aldı. Sanat yaşamı boyunca disiplinler arası yerleştirmeler de dâhil olmak üzere birçok araçla çalıştı. Çalışmaları Louvre Müzesi, MAMCO, Gugenheim Müzesi, Musée d’Art Contemporaine, George Pompidou Müzesi gibi birçok sanat kurumu, galeri ve müzede sergilendi. 2023 yılında Arter’de “Sonsuz” adlı sergisi yapıldı. Paris’te yaşamını sürdürüyor ve sanatıyla insanlara ilham olmaya devam ediyor. 

1938 yılında İstanbul’da doğdu. (TY)

hrant dink 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı sarkis
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/haber/hrant-dink-vakfi-ndan-17-yila-giderken-hakikat-icin-soylesiler-290342
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/haber/hrant-dink-i-olduren-ogun-samast-saliverildi-287950
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3 Ocak 2020
/haber/ekrem-imamoglu-23-5-hrant-dink-hafiza-mekani-ni-ziyaret-etti-218051
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/haber/23-5-hrant-dink-hafiza-mekani-ziyarete-acildi-209440
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/yazi/23-5-hrant-dink-hafiza-mekani-turkiye-unutmasin-bundan-sonra-diye-207744
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