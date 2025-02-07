Hrant Dink'in katline katılma suçlamasıyla 9 sanığa müebbet hapis

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesi bağlamında Gülen Cemaati lideri Fetullah Gülen ve cemaate mensup olduğu iddiasıyla eski Ergenekon davaları savcısı Zekeriya Öz ile aralarında gazeteciler, eski jandarma ve emniyet görevlilerinin de bulunduğu 78 sanıktan, Yargıtay'ın haklarında bozma kararı verdiği 15'inin yeniden yargılandığı davada 8 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Demirkale katılırken, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



Duruşmada Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de hazır bulundu.

Son duruşmada eski İstanbul C. Savcısı Fidan'a suçlama

Savunmasını yapan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını, söz konusu davanın kumpas davası olduğunu söyledi.

Sanık Demirkale, “Hrant Dink’in acılı ailesi için ben duruşmalara gelmek istiyorum. Onlara saygımdan buraya gelmek istiyorum. Yüzünüze bakıp açıkça ifade vermek istiyorum” sözleriyle savunmasına başladı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ve Hrant Dink dosyasını teslim ettiği savcı Gökalp Kökçü'yü suçlayan Demirkale, “Allah aşkına bana soru sorun, mahkeme bana soru sormuyor. Hrant Dink bu vatanın öz evladıdır. Bu bir kumpas davasıdır. Bu davada İrfan Fidan ve Gökalp Kökçü’nün vebali büyüktür” dedi.

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Demirkale, savunmasına başlarken “Hrant Dink’in acılı ailesi için ben duruşmalara gelmek istiyorum. Onlara saygımdan buraya gelmek istiyorum. Yüzünüze bakıp açıkça ifade vermek istiyorum” dedi.

Dink cinayetinde kamu görevlileriyle ilgili iddianameyi hazırlayan Gökalp Kökçü daha sonra davadan alınmış ve görev yeri değiştirilmişti.

Dink Savcısı Soruşturmadan Alındı

30 yıllık görevinin 18 yılını istihbaratta geçirdiğini söyleyen Demirkale, "Ben sadece devlet-i aliyyenin işlerini yaptım vatana ve millete bağlılık içinde. Hiçbir örgütle ilişkim yok. Net olarak söylüyorum bu dava kumpas davasıdır. Bu dosya kapsamında hakkımda hukuken geçerli herhangi bir somut delil olmadığı gibi aleyhime bir tanık beyanı da yoktur. Bu cinayetin işleneceğini bildiğimin somut delili nerede? Hiçbir yerde. Bilgim olmayan bu olayda hangi kusurum var da yargılanıyorum?”

Son sözleri sorulan tüm sanıklar, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarına hükmettiğini açıkladı.

Demirkale'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmak"tan beraat, Hrant Dink'i "tasarlayarak kasten öldürmek"ten müebbet

Sanıklar Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden heyet, sanık Demirkale'yi üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karakaya'ya Hrant Dink'i "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım"dan 12 yıl 6 ay, Yokuş'a 10 yıl

Heyet, sanık Yavuz Karakaya'yı ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, sanık Bekir Yokuş'u da aynı suçtan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Şahin'e "ihmali davranışla adam öldürmek"ten 15 yıl

Sanık Veysal Şahin'in "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatine hükmeden mahkeme "ihmali davranışla adam öldürmek"ten "15 yıl hapsine hükmetti.Üç sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Şimşek, Günay, ve Karakaya'ya "terör örgütü"nden beraat Günay, Öz ve Şimşek'e "kasten öldürme"den 25'er yıl

Mahkeme, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, Gazi Günay'ı ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme", sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek'i ise "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Ayhan, Karakaya ve Durmuşoğlu'na "kasten öldürme"den 12'şer yıl 6'şar ay, Gülbel'e 16 yıl 8 ay

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık Osman Gülbel'in de aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.



Heyet, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Dava süreci İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021'de, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı. HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASI Üye hakim gelmedi, karar 26 Mart'a kaldı Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.



Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.



Haklarında ceza verilen sanıkların avukatları ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince ele alınmıştı.



Daire, 5 Mayıs 2022'de, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran 2023'te açıklamıştı.



Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken, bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.



Daire, bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.



Öte yandan, Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel'in yargılanmasına ilişkin açılan yeni dava bu dosya ile birleştirilmişti.



Bu iddianamede sanıkların, ihmalî hareketleri nedeniyle Dink'in ölümüne neden oldukları, "kasten öldürme" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları ve aldıkları cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği ifade edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

(AEK)