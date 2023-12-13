Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istiyor

Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a mahkemeye başvurdu. “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” diyerek adını ‘Ali Eren Karadeniz’ değiştirmek istedi.