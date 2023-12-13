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HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 15:40
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 15:48
1 dk Okuma

Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istiyor

Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a mahkemeye başvurdu. “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” diyerek adını ‘Ali Eren Karadeniz’ değiştirmek istedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/hrant-dink-in-katili-ogun-samast-ismini-ali-eren-karadeniz-olarak-degistirmek-istiyor.jpg
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast ismini değiştirmek için mahkemeye gitti.

Samast, 15 Kasım’da tahliye olduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a isim değişikliği talebiyle hukuk mahkemesine başvurdu.

Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini söyledi. Adını ‘Ali Eren Karadeniz’ olarak değiştirmek isteyen Samast, mahkemeye “unutulmak istiyorum” gerekçesini sundu.

“Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” dedi.

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(HA)

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Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'le birlikte yargılanacak
27 Kasım 2023
/haber/ogun-samast-yasin-hayal-ve-erhan-tuncel-le-birlikte-yargilanacak-288507
Ogün Samast, duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkartılacak
22 Kasım 2023
/haber/ogun-samast-durusmaya-katilmazsa-hakkinda-yakalama-karari-cikartilacak-288294
Mahkeme, Ogün Samast iddianamesini kabul etti
21 Kasım 2023
/haber/mahkeme-ogun-samast-iddianamesini-kabul-etti-288246
Hülya Deveci: Ogün Samast zamanaşımı nedeniyle yargılanamaz
20 Kasım 2023
/haber/hulya-deveci-ogun-samast-zamanasimi-nedeniyle-yargilanamaz-288166
Yılmaz Tunç'tan Ogün Samast açıklaması: Kamuoyunun bilmediği hususlar var
20 Kasım 2023
/haber/yilmaz-tunc-tan-ogun-samast-aciklamasi-kamuoyunun-bilmedigi-hususlar-var-288162
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
19 Kasım 2023
/haber/ogun-samast-hakkinda-yeni-iddianame-288134
KADRAJA YANSIYANLAR
Ogün Samast’ın tahliyesi protesto edildi
19 Kasım 2023
/galeri/ogun-samastin-tahliyesi-protesto-edildi-288121
Adalet Bakanlığı’ndan Ogün Samast açıklaması
16 Kasım 2023
/haber/adalet-bakanligindan-ogun-samast-aciklamasi-287991
Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine tepki
16 Kasım 2023
/haber/ozgur-ozelden-ogun-samastin-tahliyesine-tepki-287954
KATİL BÜTÜN İNFAZ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANDI
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi
15 Kasım 2023
/haber/hrant-dink-i-olduren-ogun-samast-saliverildi-287950
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