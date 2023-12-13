Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istiyor
Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a mahkemeye başvurdu. “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” diyerek adını ‘Ali Eren Karadeniz’ değiştirmek istedi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast ismini değiştirmek için mahkemeye gitti.
Samast, 15 Kasım’da tahliye olduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a isim değişikliği talebiyle hukuk mahkemesine başvurdu.
Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini söyledi. Adını ‘Ali Eren Karadeniz’ olarak değiştirmek isteyen Samast, mahkemeye “unutulmak istiyorum” gerekçesini sundu.
“Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” dedi.
KATİL BÜTÜN İNFAZ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANDI
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi
15 Kasım 2023
(HA)
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