Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi

Türkiye Ermenilerinin önde gelen yayın organı Agos'un Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde, sokak ortasında tabancayla arkasından vurarak öldüren Ogün Samast akşam saatlerinde salıverildi.

Hrant Dink Agos Gazetesi idarehanesinde

Samast cinayetin ardından olay yerinden koşarak kaçmış, ertesi gün Samsun Otogarı'nda yakalanmıştı. Kendisini yakalayan polis ve jandarma görevlilerince kahraman muamelesi yapılan Samast cinayetten dört yıl sonra 25 Temmuz 2011'de 22 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti.

Ogün Samast’a 22 yıl 10 ay ceza

Cinayeti işlediği tarihte 18 yaşından küçük olan Ogün Samast'a, yargılandığı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak insan öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Samast'ın toplam cezasının 21 yıl altı aylık bölümü tasarlayarak insan öldürme suçundan, bir yıl dört aylık bölümü ise ruhsatsız silah taşıma suçundan verilmişti.

(AEK)