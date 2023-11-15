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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 22:11
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 09:46
1 dk Okuma

KATİL BÜTÜN İNFAZ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANDI

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi

16 yıl önce, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink’i Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi binası önüde sokak ortasında tasarlayarak öldüren Ogün Samast Bolu F Tipi Cezaevinden salıverildi. Samast, infaz indirimleriyle cinayetin cezasının tamamını çekmiş kabul edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/hrant-dink-i-olduren-ogun-samast-saliverildi-1.jpg
*Ogün Samast, ceza aldığı mahkemeden cezaevine götürülürken (Fotoğraf: AA)

Türkiye Ermenilerinin önde gelen yayın organı Agos'un Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde, sokak ortasında tabancayla arkasından vurarak öldüren Ogün Samast akşam saatlerinde salıverildi. 

Hrant Dink Agos Gazetesi idarehanesinde

Samast cinayetin ardından olay yerinden koşarak kaçmış, ertesi gün Samsun Otogarı'nda yakalanmıştı. Kendisini yakalayan polis ve jandarma görevlilerince kahraman muamelesi yapılan Samast cinayetten dört yıl sonra 25 Temmuz 2011'de 22 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti.

Ogün Samast’a 22 yıl 10 ay ceza
Ogün Samast’a 22 yıl 10 ay ceza
25 Temmuz 2011

Cinayeti işlediği tarihte 18 yaşından küçük olan Ogün Samast'a, yargılandığı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak insan öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Samast'ın toplam cezasının 21 yıl altı aylık bölümü tasarlayarak insan öldürme suçundan, bir yıl dört aylık bölümü ise ruhsatsız silah taşıma suçundan verilmişti. 

(AEK)

Ogün Samast Hrant Dink cinayeti
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/haber/10-yil-oncenin-mansetlerinde-hrant-dink-cinayeti-182775
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Hrant Dink Cinayeti Kronolojisi
18 Ocak 2008
/haber/hrant-dink-cinayeti-kronolojisi-104254
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Sevgiliye Mektup
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/haber/sevgiliye-mektup-90620
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