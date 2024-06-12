Hrant Dink cinayeti: Yılmazer ve Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet talebi

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılanan ve hüküm giyen 5’i polis 12 kişinin yargılandığı dava bugün savcı Süleyman Erturan esas hakkında mütalaa verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen beşinci duruşmaya başka suçlardan tutuklu Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz bulundukları cezaevlerinden, Adem Sağlam, Ersin Yolcu ve Ogün Samast da bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada Hrant Dink ailesini avukat Hülya Deveci ve Sebu Aslangil temsil etti.

Savcı Erturan, mütalaasında firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk’ün dosyalarının tefrik edilmesini ve yeni esasla dosya açılmasını;

Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast’ın üzerindeki ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle’ suçunun zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini;

Adem Sağlam’ın Hrant Dink’in öldürülmesinde mahkumiyete yeterli delil bulunmadığından kasten öldürme, ihmali davranışla kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraatını ancak örgüt üyeliğinden (FETÖ) cezalandırılmasını talep etti. Sağlam için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istedi.

Savcı Erturan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek içinse ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Savcı ceza talebini şöyle gerekçelendirdi:

“…Hrant Dink Cinayetinden öldürme yelemi boyutunda sorumlu tutularak cezalandırılmalarına karar verildiği, sanıkların FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün yönetici ve üye olmaları nedeniyle örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda ortak hareket ettikleri, sanıkların Hrant Dink cinayeti öncesinde bilgi sahibi oldukları ancak cinayetin önlenmesi için her hangi bir önlem almak bir yana faillerin eylemlerini kolaylaştırıcı bir tavır sergiledikleri ve cinayet sonrasında da FETÖ’nün amaçları doğrultusunda İstanbul İstihbarat Şubeyi ele geçirerek hain darbe girişimine kadar giden süreci başlattıkları ve yürüttükleri, bu itibar ile de sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri, bu kapsamda sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 309/1, 53, 58, 63, 3713 sayılı kanunun 5/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur.”

Mahkeme esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları almak duruşmayı için erteledi. Bir sonraki duruşma 16 Ekim’de.

İddianamede sanıklar anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ve ihmali davranışla kasten insan öldürmekle suçlandı. Hrant Dink’in faili Ogün Samast da salıverildikten sonra davaya dahil edildi.

Mahkeme heyeti, 11 kişi hakkında başka suçlardan da işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılık 15 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 37 sanık hakkında beraat, 26 sanık hakkında mahkumiyet, 4 sanık hakkında müebbet, 2 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi. 13 kişinin dosyası savunmaları alınamadığı için tefrik edildi. Şeref Ateş yargılama sürerken hayatını kaybettiği için hakkındaki suçlama düştü.

Kim kimdir?

Adem Sağlar: Dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Komiser Yardımcısı.

Ahmet İskender: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 19 sanıktan biriydi. 17 Ocak 2012'de çıkan kararda 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Firariydi. Mart 2022’de Kırgızistan'da yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast’ın kullandığı silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilmişti.

Ali Fuat Yılmazer: Dönemin Emniyet İstihbarat C-5 Şube Müdürüydü. Sonradan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü oldu. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 2016’da kamu görevlilerine açılan davada yargılandı. Mart 2021’de “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "resmi belgeyi yok etmek” suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erhan Tuncel: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada McDonlald's patlamasından 'tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 79 yıl, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak 'yardım etmek' suçundan 18 yıl, 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in toplam hapis cezası 99 yıl 6 ay.

Ersin Yolcu: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Faruk Sarı (Firari): 26 Mart 2021’de sonuçlanan davada "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ramazan Akyürek: 26 Mart 2021’de sonuçlanan davada “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resmi belgeyi yok etmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Tuncay Uzundal: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada Hrant Dink'in Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suç işleme kararlılığı kuvvetlendirme aşamasında kaldığı için cezada indirim uyguladı ve 15 yıl hapis cezası verdi. Silahlı suç örgütüne üye olma suçundan da ayrıca 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Yahya Öztürk (Firari): Dönemin Trabzon TEM Şube Müdürü

Yasin Hayal: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada “silahlı suç örgütü kurma/yönetme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Daha önce de Dink cinayetine azmettirmek suçundan müebbet hapis cezası almıştı.

Zeynel Abidin Yavuz: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada 'öldürmeye yardım etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak mahkeme suçun, suç işleme kararlılığını kuvvetlendirme aşamasında kaldığı için cezada indirim uyguladı ve 12 yıl 6 hapis cezası verdi. Ayrıca aynı davada 'silahlı örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası da aldı. Başka dosyalardan da tutuklu.

Ogün Samast: Hrant Dink’in faili. Cinayetten sonra Samsun Otagarı’nda yakalandı. Cinayet tarihinde 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. 15 Kasım 2023’te şartlı salıverildi.