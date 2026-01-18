ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:22 18 Ocak 2026 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 15:29 18 Ocak 2026 15:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Hrant Dink anmasına bu yıl Ohannes Şaşkal’ın video çalışması eşlik ediyor

Anma kapsamında hazırlanan video, 18 ve 19 Ocak akşamları 19.00 ile 23.00 saatleri arasında Hrant Dink’in vurulduğu yer olan İstanbul Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nın cephesine yansıtılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hrant Dink anmasına bu yıl Ohannes Şaşkal’ın video çalışması eşlik ediyor

Hrant Dink anmaları kapsamında Sebat Apartmanı’nda gerçekleştirilen video yansıtmalara bu yıl yeni bir çalışma ekleniyor. Daha önce 2019–2023 yılları arasında Ümit Kıvanç’ın, 2024 yılında Hale Tenger’in, 2025’te ise Memed Erdener’in hazırladığı video çalışmalarının ardından, bu yıl anmaya sanatçı Ohannes Şaşkal’ın videosu eşlik edecek.

Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor
Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor
18 Ocak 2026

Anma kapsamında hazırlanan video, 18 ve 19 Ocak akşamları 19.00 ile 23.00 saatleri arasında Hrant Dink’in vurulduğu yer olan İstanbul Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nın cephesine yansıtılıyor.

Hrant Dink Vakfı, anma günlerinde Sebat Apartmanı’nın önünden geçen yurttaşları, hafızayı canlı tutan bu çalışmayı izlemek için başlarını yukarı kaldırmaya davet etti.

(EMK)

İstanbul
ermeni toplumu Hrant Dink katliamı 19.yıl Hrant Dink anılıyor
ilgili haberler
Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor
18 Ocak 2026
/haber/katledilisinin-19-yilinda-hrant-dink-aniliyor-315727
Hrant Dink cinayetinde zamanaşımıyla düşen dosyada Dink ailesine istinaftan ret
16 Ocak 2026
/haber/hrant-dink-cinayetinde-zamanasimiyla-dusen-dosyada-dink-ailesine-istinaftan-ret-315670
Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında “Hakikat İçin Söyleşiler”
6 Ocak 2026
/haber/hrant-dinkin-katledilisinin-19-yilinda-hakikat-icin-soylesiler-315307
"İYİ Kİ DOĞDUN AHPARİG"
Hrant Dink Ödüllerinin sahipleri Bülent Şık ve Maleno Garzón oldu
15 Eylül 2025
/haber/hrant-dink-odullerinin-sahipleri-bulent-sik-ve-maleno-garzon-oldu-311533
Uluslararası Hrant Dink Ödülleri bugün sahiplerini buluyor
15 Eylül 2025
/haber/uluslararasi-hrant-dink-odulleri-bugun-sahiplerini-buluyor-311509
Musa Anter ve Hrant Dink anısına Heidelberg’de panel
21 Temmuz 2025
/haber/musa-anter-ve-hrant-dink-anisina-heidelbergde-panel-309660
Hrant Dink Vakfı'nda işten çıkarma mahkemeye taşındı, Caner Gönder nöbette
6 Mayıs 2025
/haber/hrant-dink-vakfi-nda-isten-cikarma-mahkemeye-tasindi-caner-gonder-nobette-307160
23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan Anma Haftası etkinlikleri
16 Nisan 2025
/haber/23-5-hrant-dink-hafiza-mekanindan-anma-haftasi-etkinlikleri-306492
YARGITAYIN BOZDUĞU DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Hrant Dink'in katline katılma suçlamasıyla 9 sanığa müebbet hapis
7 Şubat 2025
/haber/hrant-dink-in-katline-katilma-suclamasiyla-9-saniga-muebbet-hapis-304382
18 years without Hrant Dink
20 January 2025
/haber/18-years-without-hrant-dink-303785
