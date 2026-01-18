Hrant Dink anmasına bu yıl Ohannes Şaşkal’ın video çalışması eşlik ediyor

Hrant Dink anmaları kapsamında Sebat Apartmanı’nda gerçekleştirilen video yansıtmalara bu yıl yeni bir çalışma ekleniyor. Daha önce 2019–2023 yılları arasında Ümit Kıvanç’ın, 2024 yılında Hale Tenger’in, 2025’te ise Memed Erdener’in hazırladığı video çalışmalarının ardından, bu yıl anmaya sanatçı Ohannes Şaşkal’ın videosu eşlik edecek.

Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor

Anma kapsamında hazırlanan video, 18 ve 19 Ocak akşamları 19.00 ile 23.00 saatleri arasında Hrant Dink’in vurulduğu yer olan İstanbul Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nın cephesine yansıtılıyor.

🕊️18 ve 19 Ocak akşamları, 19.00-23.00 saatleri arasında Sebat Apartmanı'nın önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın.https://t.co/4yPQNPiZuU pic.twitter.com/nwHOmVlUjL — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) January 18, 2026

Hrant Dink Vakfı, anma günlerinde Sebat Apartmanı’nın önünden geçen yurttaşları, hafızayı canlı tutan bu çalışmayı izlemek için başlarını yukarı kaldırmaya davet etti.

(EMK)