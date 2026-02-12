HRANA: Li Îranê û Rojhilatê 7 hezar û 2 kes hatin kuştin

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 7 hezar û 2 kes mirine.
HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 46em de didomin.
Li gorî daneyên ajansê, kuştina 7 hezar û 2 kesan hatiye piştrastkirin ku 216 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.
25 hezar û 22 kes birîndar bûne
Her weha 214 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 66 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.
Li gorî raporê, 25 hezar û 22 welatiyên sivîl birîndar bûne, 52 hezar 941 kes hatine girtin ango girtin. Di nava van de 136 xwendekar hene. Her wiha hate diyarkirin ku dîmenên ‘’îtîrafa’’ bi darê zorê ya 337 kesan li ser medyaya dewletê hatine weşandin.
HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 11 hezar û 730 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.
