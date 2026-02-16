TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.02.2026 12:21 16 Sibat 2026 12:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.02.2026 12:23 16 Sibat 2026 12:23
Xwendin Xwendin:  1 xulek

HRANA: Li Îranê û Rojhilatê 7 hezar û 15 kes hatin kuştin

Li gorî daneyên HRANAyê heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 53 hezar û 552 xwepêşandar hatine desteserkirin ango girtin. Ajansê destnîşan kiriye ku ji kesên ku mirin jê 226 temenê wan di bin 18an de ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
HRANA: Li Îranê û Rojhilatê 7 hezar û 15 kes hatin kuştin

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 7 hezar û 15 kes mirine.

HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 50em de didomin.

Li gorî daneyên ajansê, kuştina 7 hezar û 15 kesan hatiye piştrastkirin ku 226 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.

25 hezar û 845 kes birîndar bûne

Her weha 214 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 66 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.

Li gorî raporê, 25 hezar û 845 welatiyên sivîl birîndar bûne, 53 hezar û 552 kes hatine girtin ango desteserkirin. Di nava van de 144 xwendekar hene. Her wiha hate diyarkirin ku dîmenên ‘’îtîrafa’’ bi darê zorê ya 355 kesan li ser medyaya dewletê hatine weşandin.

HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 11 hezar û 744 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xwepêşandanên Iranê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê