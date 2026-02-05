HRANA: Li Îranê û Rojhilatê 6 hezar û 883 kes hatin kuştin

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 6 hezar û 883 kes mirine.
HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 39em de didomin.
Li gorî daneyên ajansê, kuştina 6 hezar û 883 kesan hatiye piştrastkirin ku 164 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.
11 hezar û 21 kes birîndar bûne
Her weha 214 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 60 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.
Li gorî raporê, 11 hezar û 21 welatiyên sivîl birîndar bûne, 50 hezar 842 kes hatine desteserkirin yan jî îfadeya wan hatiye standin. Di nava van de 109 xwendekar hene. Her wiha hate diyarkirin ku dîmenên ‘’îtîrafa’’ bi darê zorê ya 307 kesan li ser medyaya dewletê hatine weşandin.
HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 11 hezar û 280 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.
(AY)