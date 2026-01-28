HRANA: Li Îranê û Rojhilat 6 hezar û 221 kes hatin kuştin

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 6 hezar û 221 kes mirine.
HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 31em de didomin.
Li gorî daneyên ajansê, kuştina 6 hezar û 221 kesan hatiye piştrastkirin ku 100 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.
Her weha 214 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 49 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.
HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 17 hezar û 91 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.
Rewşa birîndar û girtiyan
Ajansê destnîşan kir ku 11 hezar û 017 xwepêşander bi giranî birîndar in.
Her weha HRANAyê aşkere kir ku heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 42 hezar û 324 xwepêşander hatine desteserkirin.
Li gorî nûçeya Rûdawê Encumena Ewlehiyê ya Îranê 21ê Kanûna Paşîn di daxuyaniyekê de hejmara qurbaniyan wekî 3 hezar û 117 kes ragihandibû. Li gorî daxuyaniya hikûmetê, ji wê hejmarê "2 hezar û 427 kes xelkê bêguneh û hêzên ewlehiyê bûne."
Li gorî daneyên Komîsyona Ewlehiya Neteweyî ya Parlamentoya Îranê, di xwepêşandanan de zirar gihîştiye 250 dibistan, 300 mizgeft, 90 navendên zanistî yên Şîeyan û 2 hezar û 221 otomobîlên hêzên ewlehiyê.
