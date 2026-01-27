TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.01.2026 14:06 27 Çile 2026 14:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.01.2026 14:10 27 Çile 2026 14:10
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HRANA: Li Îranê û Rojhilat 6 hezar û 126 kes hatin kuştin

Li gorî daneyên HRANAyê heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 41 hezar û 880 xwepêşandar hatine desteserkirin. Ajansê destnîşan kiriye ku ji kesên ku mirin jê 86 temenê wan di bin 18an de ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
HRANA: Li Îranê û Rojhilat 6 hezar û 126 kes hatin kuştin
Fotograf: AA



Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 6 hezar û 126 kes mirine.

HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 30em de didomin.

Li gorî daneyên ajansê, kuştina 6 hezar û 126 kesan hatiye piştrastkirin ku 86 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.

Her weha 214 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 49 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.

HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 17 hezar û 91 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.

Rewşa birîndar û girtiyan

Ajansê destnîşan kir ku 11 hezar û 024 xwepêşander bi giranî birîndar in.

Her weha HRANAyê aşkere kir ku heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 41 hezar û 880 xwepêşander hatine desteserkirin.

Li gorî nûçeya Rûdawê Encumena Ewlehiyê ya Îranê 21ê Kanûna Paşîn di daxuyaniyekê de hejmara qurbaniyan wekî 3 hezar û 117 kes ragihandibû. Li gorî daxuyaniya hikûmetê, ji wê hejmarê "2 hezar û 427 kes xelkê bêguneh û hêzên ewlehiyê bûne."

Li gorî daneyên Komîsyona Ewlehiya Neteweyî ya Parlamentoya Îranê, di xwepêşandanan de zirar gihîştiye 250 dibistan, 300 mizgeft, 90 navendên zanistî yên Şîeyan û 2 hezar û 221 otomobîlên hêzên ewlehiyê.



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xwepêşandanên Iranê Rejîma Îranê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê