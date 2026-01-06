HRANA: Li Îranê hejmara qurbaniyên xwepêşandanan gihîştiye 29 kesan

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên ku ji bo pirsgirêkên aboriyê derketiye de heta niha 29 kes mirin e ku 2 jê serbi hêzên ewlehiyê ne.
HRANA, ku navenda wê li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ye, li ser malpera xwe raporek weşand ku behsa hurduliyên xwepêşandanên neh rojî yên li seranserê Îranê dike.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê di xwepêşandanan de 27 xwepêşander û 2 endamên hêzên ewlehiyê mirine. Di xwepêşandanên ku li 257 cihê cuda yên welêt pêk hatine de 64 kes birîndar bûne û 1203 kes jî hatine desteserkirin.
Hat ragihandin ku piraniya birîndaran ji ber guleyên tifingê û guleyên plastîk çêbûne.
Rayedarên Îranê derbarê mirin û birîndarbûnên di xwepêşandanan de tu daxuyaniyek fermî nedane.
HRANAyê duh di roja 8em a xwepêşandanan de ragihandibû ku 20 kes mirine, 51 kes birîndar bûne û 990 kes jî hatine desteserkirin.
Xwepêşandanên li Îranê
Li Îranê ji ber xirabûna rewşa aborî û daketina asta standartên jiyanê xwepêşandanên dest pê kiribûn.
Di Yekşema 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an de di dîrokê de cara yekem ewqas zêde nirxê pereyê neteweyî riyal daket xwarê û enflasyon di Kanûnê Pêşîn de ji sedî 40 derbas bû û bû sedema zêdebûna bihayên xurakê. Ev jî bû sedema nerazîbûnan. Xwepêşandanan li Tehranê dest pê kir û li hemû Îranê belav bû.
Xwepêşandan li bajarên wekî Kirmaşan, Loristan, Îlam, Çarmehal û Bextyarî, Qûm, Xûzistan, Fars, Îsfehan, Hemedan û Meşhedê belav bûn û heta niha li hinek bajaran alozî derketiye.
Piştî destpêkirina nerazîbûnan, Serokê Banka Navendî ya Îranê dest ji kar berda û Ebdulnasir Himetî bû Serokê nû yê Banka Navendî ya Îranê.