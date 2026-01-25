TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25.01.2026 10:02 25 Çile 2026 10:02
 Nûkirina Dawî: 25.01.2026 10:08 25 Çile 2026 10:08
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HRANA: Li Îran û Rojhilatê 5 hezar û 459 kes mirin

HRANAyê diyar kir ku ji kesên ku mirine jê 60 zarok in û her weha heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 40 hezar û 887 xwepêşandar hatine desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 5 hezar û 459 kes mirine. Ev hejmar nêzîkî 2 hezar û 400 kesan ji daneyên fermî ya hikûmetê zêdetir e.

HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin.

Li gorî daneyên ajansê, heta duh kuştina 5 hezar û 459 kesan hatiye piştrastkirin ku 60 ji wan zarok in û 208 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne.

HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 17 hezar û 31 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn belgeyên tam li ser wan nehatine komkirin.

Rewşa birîndar û girtiyan

Ajansê destnîşan kir ku 7 hezar û 403 xwepêşander bi giranî birîndar in.

Her weha HRANAyê aşkere kir ku heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 40 hezar û 887 xwepêşander hatine desteserkirin.

Li gorî nûçeya Rûdawê Encumena Ewlehiyê ya Îranê 21ê Kanûna Paşîn di daxuyaniyekê de hejmara qurbaniyan wekî 3 hezar û 117 kes ragihandibû. Li gorî daxuyaniya hikûmetê, ji wê hejmarê "2 hezar û 427 kes xelkê bêguneh û hêzên ewlehiyê bûne."

Li gorî daneyên Komîsyona Ewlehiya Neteweyî ya Parlamentoya Îranê, di xwepêşandanan de zirar gihîştiye 250 dibistan, 300 mizgeft, 90 navendên zanistî yên Şîeyan û 2 hezar û 221 otomobîlên hêzên ewlehiyê.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xwepêşandanên Iranê Îran kuştina sivîlan
