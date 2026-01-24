HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik kriz ve hızla düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü başlayan ve görece sönümlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiğini duyurdu.

HRANA’nın haberine göre, ülkenin tüm eyaletlerine yayılan protestolar sonucunda 27 bin 797 kişi gözaltına alındı.

“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”

ABD’den yeni yaptırımlar

Öte yandan, ABD yönetimi, protestoculara yönelik şiddet ve ölümler gerekçesiyle İran bağlantılı bazı gemi ve şirketleri yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların Tahran’ın göstericilere baskı için kullandığı finansal kaynakları kesmeyi amaçladığını açıkladı.

Bu kapsamda Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan 9 gemi ile bağlantılı 8 şirketin, İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı da yeni yaptırımları, İran’ın barışçıl protestoculara yönelik baskısı ve internet erişimini kısıtlamasıyla gerekçelendirdi.

Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası