ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:25 24 Ocak 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.01.2026 16:25 24 Ocak 2026 16:25
Okuma Okuma:  2 dakika

HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi

ABD, protestoculara yönelik şiddet gerekçesiyle İran bağlantılı bazı gemi ve şirketleri yaptırım listesine aldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
Tahran’da günlük yaşam, 24 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik kriz ve hızla düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü başlayan ve görece sönümlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye yükseldiğini duyurdu.

HRANA’nın haberine göre, ülkenin tüm eyaletlerine yayılan protestolar sonucunda 27 bin 797 kişi gözaltına alındı.

“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
14 Ocak 2026

ABD’den yeni yaptırımlar

Öte yandan, ABD yönetimi, protestoculara yönelik şiddet ve ölümler gerekçesiyle İran bağlantılı bazı gemi ve şirketleri yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların Tahran’ın göstericilere baskı için kullandığı finansal kaynakları kesmeyi amaçladığını açıkladı.

Bu kapsamda Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan 9 gemi ile bağlantılı 8 şirketin, İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı da yeni yaptırımları, İran’ın barışçıl protestoculara yönelik baskısı ve internet erişimini kısıtlamasıyla gerekçelendirdi.

Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
13 Ocak 2026

İsrail’e “önleyici saldırı” iddiası

İsrail basını ise ABD’nin bölgedeki askerî hareketliliği sürerken, İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı İsrail’e “önleyici saldırı” düzenleyebileceğine dair endişelerin arttığını yazdı.

Kanal 12’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail’deki kaygıların “yanlış hesaplama” ihtimali üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de ordunun hafta boyunca tüm cephelerde olası gelişmelere karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini açıkladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2025-2026 İran protestoları abd İran İsrail iran islam rejimi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git