DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:45 19 Ocak 2026 10:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 10:50 19 Ocak 2026 10:50
Okuma Okuma:  2 dakika

HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi

Mesud Pezeşkiyan, ruhanî lider Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkına karşı topyekûn savaş anlamına geleceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi
Varşova’daki İran protestoları, 17 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik kriz ve hızla düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü başlayan ve görece sönümlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919’a yükseldiğini duyurdu.

HRANA’nın haberine göre, ülkenin tüm eyaletlerine yayılan protestolar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı.

Protestolara dair, dün (18 Ocak) sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ruhanî lider Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkına topyekûn savaş anlamına geleceğini söyledi:

İran halkının yaşamında yaşanan ekonomik zorluklar ve sıkıntıların başlıca nedenlerinden biri, ABD hükümeti ve müttefiklerinin uzun süredir sürdürdüğü düşmanca politikalar ile insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkenin dini liderliğine yönelik herhangi bir saldırı ise, İran halkına karşı topyekûn bir savaş anlamına gelir.

👉 ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’i “ülkesini düzgün yönetemeyen hasta bir adam” olarak nitelemiş ve “insanları öldürmeyi bırakması gerektiğini” söylemişti.

“Ülkesini yönetemeyen hasta bir adam”

İnternet erişimini izleyen kuruluş NetBlocks ise, ülkedeki internet kesintilerinin güncel durumunu şöyle aktardı:

“İran’da genel internet erişimi 238. saatinde hâlâ kesintiliyken, trafik verileri Google dâhil bazı çevrimiçi hizmetlere sınırlı da olsa erişimin yeniden sağlandığını gösteriyor. Bu durum, yoğun filtreleme altında kısmi erişimin açıldığına işaret ederken, kullanıcıların bildirdiği kademeli geri dönüşleri de doğruluyor.”

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Trump’ın “Göstericilerden 800 kişinin idam kararının iptal edildiğine” ilişkin ifadelerini “sorumsuzca” ve “gerçek dışı” olarak nitelendirmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Aralık Protestoları 2025-2026 İran protestoları Mesud Pezeşkiyan Ayetullah Ali Hamaney
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
