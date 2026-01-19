HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik kriz ve hızla düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü başlayan ve görece sönümlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919’a yükseldiğini duyurdu.

HRANA’nın haberine göre, ülkenin tüm eyaletlerine yayılan protestolar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı.

Protestolara dair, dün (18 Ocak) sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ruhanî lider Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkına topyekûn savaş anlamına geleceğini söyledi:

İran halkının yaşamında yaşanan ekonomik zorluklar ve sıkıntıların başlıca nedenlerinden biri, ABD hükümeti ve müttefiklerinin uzun süredir sürdürdüğü düşmanca politikalar ile insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkenin dini liderliğine yönelik herhangi bir saldırı ise, İran halkına karşı topyekûn bir savaş anlamına gelir.

👉 ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’i “ülkesini düzgün yönetemeyen hasta bir adam” olarak nitelemiş ve “insanları öldürmeyi bırakması gerektiğini” söylemişti.