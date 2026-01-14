HRANA: Di xwepêşandanên Îranê de 2 hezar 550 kes mirin e

Xwepêşandanên ku ji 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an ve li seranserî Îran û Rojhilatê ji ber qeyrana aborî, pirsgirêkên siyasî û civakî destpêkirine, di roja 17em de berdewam dikin.
Li gorî rapora ku Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan (HRANA) weşandiye di xwepêşandanan de 2 hezar û 550 kes mirin e. Her weha li 187 cihan 606 xwepêşandan pêk hatine.
Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan (HRANA) daneyên dawî ên bûyeran eşkere kir. Li gorî raporê înternet li seranserê Îranê hema bêje bi temamî qut bûye û li Rojhilatê pevçûn dijwar bûne.
Hejmara miriyan zêde dibe
Li gorî rapora HRANAyê ya ku navenda wê li Amerîkayê ye, asta tundiyê her ku diçe zêdetir dibe.
Li gorî raporê bi giştî 2 hezar û 403 xwepêşander mirin e ku 12 ji wan zarokên di bin 18 saliyê de ne. Her weha di pevçûnan de 147 endamên hêzên ewlehiyê jî mirine. Di bûyeran de hezar û 134 kes birîndar bûne û 18 hezar û 434 kes hatine desteserkirin.
Rojhilat
Yek ji wan herêmên ku xwepêşandan lê belav bûye Rojhilatê ye. Li gorî nûçeya Rûdawê li bajarên Rojhilatê yên wekî Sine, Mehabad, Kirmaşan û Seqizê esnafan ji bo protestokirina rejîmê çalakiyên gireva giştî dane destpêkirin û dikanên xwe girtin.
Hat gotin ku birêvebiriya Tehranê yekîneyên Supaya Pasdaran bi çekên giran şandine herêmê. Li kolanên Mehabadê car caran şerê germ diqewime û xelk bi danîna barîkatan li ber xwe dide. Çalakvanên li herêmê piştrast kirin ku hêzên ewlehiyê guleyên rastîn li sivîlan reşandin.
6 roj in înternet hatiye birin
Saziya şopandina torên internete Cloudflare Radarê 5 roje li Îranê bi tevahî înternet hatiye birîn. Ji birîna înternetê heta niha hejmara kuştiyan jî derketiyeasta herî jor.
Koma Gelan a Dijîtal Fîlterbanê daxuyand ku aboneya xwe ya Starlînkê li Îranê bedewa kiriye. Komê ragihand ku di encama hewldanên çend rojan ên bi rayedarên Starlînk û DYAyê re karîne înternetê herwe bikin.
Daxuyaniyên şermezar kirin zêde dibin
Fransa, Almanya, Îspanya, Portekîz, Belçîqa, Fînandiya, Hollanda, Çeka, Îtalya û gelek welatên din di nava rojê de bangî sefîrên Îranê kirin û ji ber komkujiyan şermezar kirin.
(AY)