HRANA 11 günlük bilançoyu açıkladı: Protestolarda 36 kişi öldü

İran'da “Aralık Protestoları” olarak da adlandırılan eylemler 11. gününde.

Gece boyunca süren protestolar, rejim güçlerinin halka ateş açması sonucu silahlı çatışmalara dönüştü. Kirmanşah ve İlam'da gece boyunca protestolar devam etti.

“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eylemlerin 27 eyalet, 92 şehir ve 285 noktaya yayıldığı kaydedilirken, 36 kişi hayatını kaybettiği, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Tahran, Meşhed, Şiraz, Kazvin, Bender Abbas, Zencan, İlam, Babil ve Borucerd’de protestoların yapıldığı Tahran Çarşısı’nda altın, döviz ve kumaş sektörlerinde, greve gidildiği bilgisi de yer aldı.

"Resmi açıklamalar ile tanık anlatımları arasında çelişkiler var"

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 günlük bilançoda protestolar boyunca 36 kişinin öldüğünü duyurdu.

HRANA'nın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"Eylemlerde dile getirilen talepler yalnızca ekonomik sorunlarla sınırlı kalmadı. Yönetim eleştirileri, özgürlük ve adalet talepleri de öne çıktı. Bu durum, protestoların ekonomik, toplumsal ve siyasal taleplerin iç içe geçtiği bir nitelik kazandığını gösterdi. Protestolarda güvenlik güçleri, göz yaşartıcı bomba, biber gazı, saçma ve plastik mermi kullandı. Göstericilere doğrudan müdahalede bulundu. Resmi açıklamalar ile tanık anlatımları arasında ciddi çelişkiler var. Can kayıplarına ilişkin incelemeler ise sürüyor. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaş altı 4 genç ile 2 güvenlik görevlisi bulunuyor. Ölenler arasında Muhammedreza Kermi, Teğmen Ehsan Ağacani ve Ali Gülferuş’un isimleri açıklandı. Ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İran resmi medyası ise 568 polis ve 66 Besic üyesinin yaralandığını, bazı yaralanmaların ateşli silah, av tüfeği ve bıçakla meydana geldiğini iddia etti."

Amir Hatemi

Hatemi'den tehdit

İran Genel Kurmay Başkanı Amir Hatemi, Ordu Komuta ve Kurmay Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, son dönemde yaşananları "yeni bir dünya düzeni kurma girişimi" olarak yorumladı. Bu girişim nedeniyle ülkesinin hedef alındığını, ülkedeki protestoların da bunun parçası olduğunu savunan Hatemi, "Düşman, sevgili İran'ımızın kapasitesini boşaltmaya ve ulusal güç kaynaklarımıza zarar vermeye çalışıyor. Saldırganın elini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

(NÖ)