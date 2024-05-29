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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 16:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 16:09
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Höyük Köyü’nde ÇED toplantısı engellendi

Arsuz'un Höyük Köyü’nde yapılmak istenen krom maden ocağına beş yıldır direnen yurttaşlar, yapılmak istenen ÇED toplantısını beşinci kez engelledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Höyük Köyü’nde ÇED toplantısı engellendi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Höyük Köyü’nde, 2019 yılından bu yana Krommer Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan krom maden ocağı projesine karşı köylülerin direnişi devam ediyor.

Köyde dün (28 Mayıs) şirket yetkilileri tarafından beşinci kez Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılmak istendi. Toplantı öncesi köy, jandarma tarafından ablukaya alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Höyük Kültür Sanat Doğa ve Dayanışma Derneği (HÖKSAD) öncülüğünde köy halkı, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte toplantının olacağı kıraathanenin önünde bir araya geldi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre yurttaşlar, ellerindeki tava ve tencerelere vurup "Höyük'te maden istemiyoruz" diye slogan attı. 

“Toplantıyı tanımıyoruz”

HÖKSAD adına konuşan Doğa Parlar, madene karşı 2019'dan beri direndiklerini belirterek şöyle dedi:

“Krom ocağı projesi kapsamında sekiz galeri açılması ve bu galerilerde günde 16 dinamit patlatılması hedefleniyor. Yöre halkı hâlâ depremin ağır psikolojik ve fiziki sorunlarını yaşarken böylesi halk düşmanı politikalarla doğayı tahrip edecek, canlı hayatını olumsuz etkileyecek bir girişimin sonuna kadar karşısındayız. 

“Bu coğrafyada doğayı, canlıları ve ekolojik döngüyü hiçe sayan politikalardan, projelerden vazgeçilmesini istiyoruz. Yapacağınız toplantıyı tanımıyoruz. Bütün siyasi partileri, STK’leri, doğaseverleri, sorumlu kurum ve kuruluşları projenin iptali için sorumluluğa ve dayanışmaya davet ediyoruz.”

Yurttaşlar ile jandarma arasında yaşanan gerginlik, şirket yetkililerinin köyden ayrılmasıyla son buldu. (TY) 

Arsuz hatay ekoloji mücadeleleri ÇED Maden ocağı
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/haber/nejla-isik-ikizkoyde-ben-degil-biz-kazandik-293682
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/haber/destin-koyluleri-cimento-fabrikasina-karsi-nobette-276775
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