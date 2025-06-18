Hoş geldin Feyruz Güneş...

bianet Yazıişleri Müdürü Vecih Cuzdan ve Burcu Yanar’ın kızları Feyruz Güneş dünyaya geldi.

2021 yılında hayatlarını birleştiren Vecih Cuzdan ve Burcu Yanar bugün ilk çocuklarını kucağına aldı. Cuzdan çifti kızlarına Feyruz Güneş adını verdi.

bianet olarak, uzun zamandır birlikte haber ürettiğimiz Vecih Cuzdan'ın heyecanını paylaşıyor, Burcu ve Feyruz Güneş'in sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyuyoruz.

Feyruz Güneş'e hayatının ilk gününde daha güzel bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla hoş geldin diyoruz.

Sağlıklı, özgür ve neşeli bir yaşam diliyoruz.

İyi ki doğdun Güneş...